Precio de Eigenpie hoy

El precio actual de Eigenpie (EGP) hoy es $ 0.331612, con una variación del 3.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EGP a USD es $ 0.331612 por EGP.

Eigenpie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,225,618, con un suministro circulante de 3.69M EGP. Durante las últimas 24 horas, EGP cotiza entre $ 0.31049 (bajo) y $ 0.409397 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 9.68, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.212282.

En el corto plazo, EGP experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de +3.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Eigenpie (EGP)

Cap de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Suministro de Circulación 3.69M 3.69M 3.69M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Eigenpie es de $ 1.23M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EGP es de 3.69M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.32M.