Información del precio (USD) de King Protocol (KING)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 752.13 24H Máx $ 1,279.07 Máximo Histórico $ 3,400.5 Precio más bajo $ 400.49 Cambio de Precio (1H) +0.78% Cambio de Precio (1D) -32.73% Cambio de Precio (7D) -37.09%

El precio en tiempo real de King Protocol (KING) es de $833.93. Durante las últimas 24 horas, KING se ha operado entre un mínimo de $ 752.13 y un máximo de $ 1,279.07, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KING es de $ 3,400.5, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 400.49.

En términos de rendimiento a corto plazo, KING ha cambiado en un +0.78% en la última hora, -32.73% en 24 horas y -37.09% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de King Protocol (KING)

Cap de mercado $ 7.81M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.81M Suministro de Circulación 9.41K Suministro total 9,405.4418808135

La capitalización de mercado actual de King Protocol es de $ 7.81M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KING es de 9.41K, con un suministro total de 9405.4418808135. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.81M.