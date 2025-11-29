Precio de CYGNUS hoy

El precio actual de CYGNUS (CGN) hoy es $ 0.002123, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CGN a USD es $ 0.002123 por CGN.

CYGNUS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CGN. Durante las últimas 24 horas, CGN cotiza entre $ 0.002108 (bajo) y $ 0.00213 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CGN experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +6.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 474.40K.

Información del mercado de CYGNUS (CGN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 474.40K$ 474.40K $ 474.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.23M$ 21.23M $ 21.23M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de CYGNUS es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 474.40K. El suministro circulante de CGN es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.23M.