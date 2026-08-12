Precio de Kyros hoy

El precio actual de Kyros (KYROS) hoy es $ 0.01326106, con una variación del 0.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KYROS a USD es $ 0.01326106 por KYROS.

Kyros actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 305,396, con un suministro circulante de 23.03M KYROS. Durante las últimas 24 horas, KYROS cotiza entre $ 0.0129284 (bajo) y $ 0.0133891 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.158595, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00927596.

En el corto plazo, KYROS experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +1.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 128.97.

Información del mercado de Kyros (KYROS)

Cap de mercado $ 305.40K$ 305.40K $ 305.40K Volumen (24H) $ 128.97$ 128.97 $ 128.97 Cap. de mercado totalmente diluida $ 604.42K$ 604.42K $ 604.42K Suministro de Circulación 23.03M 23.03M 23.03M Suministro total 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

La capitalización de mercado actual de Kyros es de $ 305.40K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 128.97. El suministro circulante de KYROS es de 23.03M, con un suministro total de 45578880.03552297. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 604.42K.