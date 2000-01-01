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Principales tokens de Blockchains de juegos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Blockchains de juegos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.111
-0.53%
+0.18%
+0.54%
$ 223.40M
$ 662.34K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1286
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
3
$ 0.2008
-0.20%
-1.08%
-1.62%
$ 92.78M
$ 313.74K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.087587
-0.21%
+0.02%
+4.38%
$ 56.03M
$ 2.87M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02483
-0.16%
+0.49%
-2.44%
$ 49.05M
$ 2.17M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05064
-0.04%
-0.61%
+0.42%
$ 39.16M
$ 1.08M
7
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10709
-0.02%
-0.01%
0.00%
$ 23.48M
$ 392.82K
8
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04042
+0.15%
-0.27%
-3.70%
$ 22.50M
$ 1.72M
9
BORA
BORA
BORA
$ 0.01929904
+0.05%
-0.00%
-3.47%
$ 22.25M
$ 260.89K
10
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003509
+0.20%
-0.65%
-3.09%
$ 21.75M
$ 18.48M
11
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.08884
+0.17%
-0.37%
-1.94%
$ 21.68M
$ 657.12K
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.00044
-0.45%
-2.00%
-1.12%
$ 20.43M
$ 136.01M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003824
+0.60%
-3.72%
-0.26%
$ 17.66M
$ 16.31M
14
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.251673
-0.08%
+0.01%
+3.24%
$ 15.72M
$ 200.16K
15
Xai
Xai
XAI
$ 0.006526
-0.44%
-4.09%
+2.89%
$ 13.45M
$ 12.78M
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01821
+0.66%
-1.93%
-0.05%
$ 12.23M
$ 3.02M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003286
-1.26%
-5.37%
+15.89%
$ 7.78M
$ 47.34M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02242
-0.04%
-4.07%
-2.57%
$ 6.23M
$ 2.60M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01395
+0.43%
-3.07%
+2.96%
$ 5.62M
$ 5.91M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.00395857
-0.90%
-0.02%
-1.41%
$ 3.98M
$ 13.83K
21
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06187
+0.16%
-0.16%
-11.48%
$ 2.79M
$ 1.01M
22
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004588
-0.52%
-4.66%
+1.79%
$ 2.54M
$ 9.42M
23
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.0003672
+0.09%
+0.00%
+7.27%
$ 2.51M
$ 4.48K
24
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00248272
+5.70%
--
-1.64%
$ 2.48M
$ 9.81
25
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00221722
+1.15%
+0.01%
+5.89%
$ 1.79M
$ 204.12K
26
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.007675
-1.25%
-1.78%
-7.37%
$ 1.51M
$ 8.64M
27
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00881108
-0.72%
-0.02%
-4.07%
$ 1.22M
$ 50.58K
28
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007907
-2.98%
-7.78%
-14.55%
$ 1.19M
$ 333.31K
29
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 0.00016522
0.00%
+0.05%
-0.90%
$ 503.05K
$ 49.51K
30
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.5E-6
+0.11%
-9.50%
-3.55%
$ 474.95K
--
31
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00095501
-0.26%
+0.03%
+3.19%
$ 474.23K
$ 335.33
32
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 3.728E-5
+0.03%
+1.30%
-15.14%
$ 399.41K
--
33
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0006104
+0.18%
-1.23%
-4.31%
$ 334.49K
$ 90.23M
34
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.01385236
0.00%
--
0.00%
$ 164.93K
$ 153.32
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002452
0.00%
-20.27%
-19.59%
$ 149.71K
$ 2.00B
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.46E-6
0.00%
-0.70%
0.00%
$ 28.75K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.694E-5
0.00%
+0.30%
+6.63%
$ 28.47K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
-0.06%
$ 18.87K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Blockchains de juegos y por qué son populares?
Los tokens de Blockchains de juegos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 38 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $822.48M.
¿Cuál es el token de Blockchains de juegos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Blockchains de juegos rastreados en MEXC, NEOX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.30% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Blockchains de juegos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 38 tokens de Blockchains de juegos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. IMX, APE, WEMIX se encuentra entre los tokens populares de Blockchains de juegos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Blockchains de juegos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Blockchains de juegos es de aproximadamente $822.48M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Blockchains de juegos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.