ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

NombreROOT

PuestoNo.968

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.09%

Suministro de circulación3,102,663,766

Suministro máx.12,000,000,000

Suministro total12,000,000,000

Tasa de circulación0.2585%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.4653452372359346,2023-11-21

Precio más bajo0.003124179636991226,2025-07-07

Blockchain públicaROOT

Sector

Redes sociales

