Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting.

NombreMYRIA

PuestoNo.607

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación33,004,372,837

Suministro máx.50,000,000,000

Suministro total50,000,000,000

Tasa de circulación0.66%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.018459537482977427,2023-12-14

Precio más bajo0.000558796005139834,2025-04-07

Blockchain públicaETH

