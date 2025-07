OAS

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

NombreOAS

PuestoNo.524

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,08%

Suministro de circulación4.525.096.718,090518

Suministro máx.10.000.000.000

Suministro total10.000.000.000

Tasa de circulación0.4525%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.14417648601504485,2024-02-13

Precio más bajo0.010164132797505056,2025-07-02

Blockchain públicaOASYS

IntroducciónOasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.