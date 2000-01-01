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Principales tokens de Ecosistema Fantom por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Fantom. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,679.03
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.695
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.54
+0.45%
+1.47%
+1.64%
$ 1.39B
$ 1.68K
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
+0.04%
+0.02%
+0.10%
$ 493.18M
$ 5.49K
6
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7184
-0.06%
+0.25%
+0.08%
$ 467.29M
$ 112.91K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2751
+2.84%
+3.42%
+30.46%
$ 412.55M
$ 6.82M
8
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,879.56
-0.13%
+0.01%
-1.44%
$ 116.73M
$ 218.04K
9
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1357
-1.45%
+0.67%
+11.96%
$ 89.69M
$ 392.05K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,195.03
0.00%
+0.01%
-1.02%
$ 81.36M
$ 7.63K
11
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,975.6
+0.13%
+0.04%
-5.39%
$ 70.85M
$ 30.21
12
SNX
SNX
SNX
$ 0.2016
+0.05%
-3.67%
-6.30%
$ 69.70M
$ 304.04K
13
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.9976
+0.07%
+0.00%
+0.08%
$ 52.40M
$ 1.43M
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1678
-0.06%
-0.24%
-1.27%
$ 46.90M
$ 358.10K
15
$ 0.03606
0.00%
-0.63%
-1.89%
$ 43.01M
$ 22.26K
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003473
-0.14%
-1.03%
-0.89%
$ 34.67M
$ 16.28M
17
Band
Band
BAND
$ 0.164401
+0.08%
-0.00%
+3.18%
$ 29.68M
$ 1.06M
18
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005091
-0.66%
+2.52%
+2.36%
$ 28.55M
$ 18.66M
19
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02086
0.00%
-3.15%
-4.00%
$ 27.27M
$ 3.60M
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3029
-0.62%
-2.77%
+6.52%
$ 26.96M
$ 221.17K
21
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00535866
-0.78%
-0.02%
-0.86%
$ 26.64M
$ 671.29K
22
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10418
+0.81%
+4.00%
-23.82%
$ 23.59M
$ 2.03M
23
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1028
0.00%
-0.87%
-0.48%
$ 21.51M
$ 542.40K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01087
-0.55%
-1.80%
-4.22%
$ 20.59M
$ 6.23M
25
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075662
+0.31%
+0.00%
+0.64%
$ 19.21M
$ 2.42M
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,326.41
+0.05%
--
-1.03%
$ 16.05M
$ 362.69
27
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01419442
+0.11%
+0.01%
+1.51%
$ 15.30M
$ 20.75
28
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007877
+0.04%
-0.22%
-0.22%
$ 13.53M
$ 708.28M
29
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,888.9
+0.10%
+0.01%
-1.08%
$ 12.12M
--
30
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.94225
+0.20%
-0.00%
-0.81%
$ 9.72M
$ 17.77K
31
Badger
Badger
BADGER
$ 0.358011
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+2.67%
$ 7.52M
$ 430.29K
32
Stader
Stader
SD
$ 0.1046
-0.10%
-2.42%
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$ 7.43M
$ 496.42K
33
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.522782
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+3.18%
$ 6.89M
$ 3.20
34
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
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+18.58%
$ 4.61M
$ 2.58M
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01112801
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-2.33%
$ 4.17M
$ 6.28K
36
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.22
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 2.73M
$ 168.79
37
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
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+0.00%
+0.02%
$ 2.19M
$ 238.50
38
Raini
Raini
$RAINI
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--
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$ 2.06M
$ 48.48
39
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02648947
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$ 487.71
40
Atari
Atari
ATRI
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41
Cream
Cream
CREAM
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42
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.10152
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-3.44%
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43
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
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0.00%
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$ 1.08M
$ 1.20
44
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
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+0.03%
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$ 1.00K
45
EverRise
EverRise
RISE
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$ 849.97K
--
46
Wagmi
Wagmi
WAGMI
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-0.09%
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$ 608.83K
$ 4.92K
47
BeethovenX sFTMX
BeethovenX sFTMX
SFTMX
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48
Bifrost
Bifrost
BNC
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+0.16%
-3.50%
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$ 571.00K
$ 2.07M
49
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
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0.00%
0.00%
+0.60%
$ 515.56K
$ 1.21
50
Okcash
Okcash
OK
$ 0.00555293
0.00%
--
+0.31%
$ 496.26K
$ 6.74

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Fantom y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Fantom representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 83 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $91.74B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Fantom con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Fantom rastreados en MEXC, DEUS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 17.19% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Fantom están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 83 tokens de Ecosistema Fantom, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Fantom. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Fantom?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Fantom es de aproximadamente $91.74B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Fantom, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.