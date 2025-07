SYN

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)10.58%

Suministro de circulación181,993,919.93925965

Suministro máx.250,000,000

Suministro total196,646,288.22306922

Tasa de circulación0.7279%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.014042221515074,2021-10-23

Precio más bajo0.08414639000492928,2025-07-05

Blockchain públicaETH

IntroducciónSynapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

