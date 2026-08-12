Precio de Badger hoy

El precio actual de Badger (BADGER) hoy es $ 0.345423, con una variación del 6.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BADGER a USD es $ 0.345423 por BADGER.

Badger actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,235,432, con un suministro circulante de 19.93M BADGER. Durante las últimas 24 horas, BADGER cotiza entre $ 0.318012 (bajo) y $ 0.357325 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 89.08, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.308284.

En el corto plazo, BADGER experimentó un cambio de -0.43% en la última hora y de -1.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 528.99K.

Información del mercado de Badger (BADGER)

Cap de mercado $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Volumen (24H) $ 528.99K$ 528.99K $ 528.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Suministro de Circulación 19.93M 19.93M 19.93M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Badger es de $ 7.24M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 528.99K. El suministro circulante de BADGER es de 19.93M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.24M.