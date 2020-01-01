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Principales tokens de Launchpad de DaoMaker por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Launchpad de DaoMaker. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001518
+0.39%
-7.12%
+3.11%
$ 25.64M
$ 268.72M
2
Clearpool
Clearpool
CPOOL
$ 0.0178
-0.28%
-1.29%
-1.18%
$ 17.21M
$ 2.91M
3
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11829
-0.01%
-1.99%
+0.34%
$ 11.77M
$ 556.01K
4
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.0207
-0.48%
-1.90%
+0.10%
$ 4.34M
$ 2.72M
5
Allo
Allo
RWA
$ 0.001189
-0.08%
+2.93%
+4.92%
$ 2.15M
$ 44.46M
6
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020354
-0.44%
+0.00%
+1.14%
$ 2.04M
$ 72.34
7
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02082
+0.05%
+1.26%
-1.09%
$ 2.02M
$ 5.01M
8
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.00221
-4.50%
-1.56%
-10.12%
$ 1.82M
$ 29.26M
9
Orion
Orion
ORN
$ 0.01229915
-0.06%
+0.01%
-53.88%
$ 1.23M
$ 99.40
10
Ternoa
Ternoa
CAPS
$ 0.00042081
+0.01%
-0.02%
+3.51%
$ 1.05M
$ 170.86
11
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00228041
0.00%
+0.01%
+44.53%
$ 1.04M
$ 11.29
12
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00244
+1.67%
+7.96%
+7.49%
$ 967.70K
$ 2.89M
13
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00016282
+0.29%
-0.03%
+1.33%
$ 748.96K
$ 24.68K
14
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00126274
0.00%
-0.05%
-7.71%
$ 393.68K
$ 1.66K
15
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00259485
0.00%
-0.00%
+4.11%
$ 311.38K
$ 32.94
16
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.731E-5
+1.94%
+6.00%
+31.93%
$ 259.28K
--
17
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001594
+0.06%
-0.68%
-5.27%
$ 258.73K
$ 14.22M
18
Wam
Wam
WAM
$ 0.0003569
0.00%
-0.09%
-1.77%
$ 242.51K
$ 57.42
19
Crowny
Crowny
CRWNY
$ 0.00033884
-0.07%
+0.00%
-0.19%
$ 237.39K
$ 56.05
20
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.791E-5
0.00%
-3.30%
-1.39%
$ 197.79K
--
21
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.230148
0.00%
+0.06%
+4.63%
$ 189.06K
$ 10.84
22
OpenOcean
OpenOcean
OOE
$ 0.00030979
0.00%
--
-6.33%
$ 177.98K
$ 43.33
23
Hord
Hord
HORD
$ 0.00200128
0.00%
+0.01%
-2.19%
$ 177.35K
$ 15.48
24
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.0029566
0.00%
+0.22%
+35.12%
$ 158.10K
$ 6.88K
25
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.89E-6
-8.08%
-14.80%
-31.80%
$ 154.28K
--
26
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00203487
-0.04%
+0.00%
+0.95%
$ 140.20K
$ 19.64
27
Smoothy
Smoothy
SMTY
$ 0.00100676
0.00%
--
+0.26%
$ 92.08K
$ 1.11
28
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
29
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
-3.14%
$ 83.63K
$ 2.42
30
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096543
0.00%
--
+10.92%
$ 83.10K
$ 1.04K
31
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.663E-5
0.00%
-4.60%
-91.05%
$ 47.95K
--
32
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00525723
0.00%
+0.01%
-2.71%
$ 40.20K
$ 165.15
33
Mochi Market
Mochi Market
MOMA
$ 0.00105163
0.00%
--
0.00%
$ 38.99K
$ 2.03
34
KingdomX
KingdomX
KT
$ 9.092E-5
-0.98%
-17.30%
-44.17%
$ 33.61K
--
35
Yield Protocol
Yield Protocol
YIELD
$ 0.00023356
0.00%
--
-30.21%
$ 32.85K
$ 31.45
36
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016037
0.00%
--
-1.25%
$ 31.24K
$ 1.72
37
Convergence
Convergence
CONV
$ 4.33E-6
+0.23%
-2.60%
-3.35%
$ 26.91K
--
38
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.898E-5
-2.23%
-0.90%
-29.37%
$ 24.95K
--
39
ChainPort
ChainPort
PORTX
$ 0.0001017
0.00%
--
0.00%
$ 17.40K
$ 174.25
40
FEAR
FEAR
FEAR
$ 0.00063773
0.00%
--
+1.08%
$ 11.30K
$ 1.10
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 19.6449
-0.09%
-1.04%
-3.12%
--
$ 628.33
42
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065756
-0.05%
-2.04%
+7.40%
--
$ 1.02B

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Launchpad de DaoMaker y por qué son populares?
Los tokens de Launchpad de DaoMaker representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 42 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $75.56M.
¿Cuál es el token de Launchpad de DaoMaker con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Launchpad de DaoMaker rastreados en MEXC, VAI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.96% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Launchpad de DaoMaker están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 42 tokens de Launchpad de DaoMaker, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. VR, CPOOL, ALICE se encuentra entre los tokens populares de Launchpad de DaoMaker. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Launchpad de DaoMaker?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Launchpad de DaoMaker es de aproximadamente $75.56M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Launchpad de DaoMaker, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.