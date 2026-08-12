Precio de HAPI hoy

El precio actual de HAPI (HAPI) hoy es $ 0.212012, con una variación del 1.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAPI a USD es $ 0.212012 por HAPI.

HAPI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 174,166, con un suministro circulante de 821.48K HAPI. Durante las últimas 24 horas, HAPI cotiza entre $ 0.209511 (bajo) y $ 0.232627 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 200.39, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.19244.

En el corto plazo, HAPI experimentó un cambio de -1.45% en la última hora y de -9.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 200.21.

Información del mercado de HAPI (HAPI)

Cap de mercado $ 174.17K$ 174.17K $ 174.17K Volumen (24H) $ 200.21$ 200.21 $ 200.21 Cap. de mercado totalmente diluida $ 174.17K$ 174.17K $ 174.17K Suministro de Circulación 821.48K 821.48K 821.48K Suministro total 821,477.8698921121 821,477.8698921121 821,477.8698921121

La capitalización de mercado actual de HAPI es de $ 174.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 200.21. El suministro circulante de HAPI es de 821.48K, con un suministro total de 821477.8698921121. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 174.17K.