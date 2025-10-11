Información del precio (USD) de Seascape Crowns (CWS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.106443 $ 0.106443 $ 0.106443 24H Mín $ 0.132575 $ 0.132575 $ 0.132575 24H Máx 24H Mín $ 0.106443$ 0.106443 $ 0.106443 24H Máx $ 0.132575$ 0.132575 $ 0.132575 Máximo Histórico $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Precio más bajo $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Cambio de Precio (1H) -0.23% Cambio de Precio (1D) -16.76% Cambio de Precio (7D) -0.88% Cambio de Precio (7D) -0.88%

El precio en tiempo real de Seascape Crowns (CWS) es de $0.107038. Durante las últimas 24 horas, CWS se ha operado entre un mínimo de $ 0.106443 y un máximo de $ 0.132575, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CWS es de $ 61.33, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.063296.

En términos de rendimiento a corto plazo, CWS ha cambiado en un -0.23% en la última hora, -16.76% en 24 horas y -0.88% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Seascape Crowns (CWS)

Cap de mercado $ 818.66K$ 818.66K $ 818.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 818.66K$ 818.66K $ 818.66K Suministro de Circulación 7.65M 7.65M 7.65M Suministro total 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

La capitalización de mercado actual de Seascape Crowns es de $ 818.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CWS es de 7.65M, con un suministro total de 7645850.9663491575. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 818.66K.