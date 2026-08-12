Precio de OpenOcean hoy

El precio actual de OpenOcean (OOE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OOE a USD es $ 0 por OOE.

OpenOcean actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 177,984, con un suministro circulante de 574.53M OOE. Durante las últimas 24 horas, OOE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.034, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OOE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 43.33.

Información del mercado de OpenOcean (OOE)

Cap de mercado $ 177.98K$ 177.98K $ 177.98K Volumen (24H) $ 43.33$ 43.33 $ 43.33 Cap. de mercado totalmente diluida $ 309.79K$ 309.79K $ 309.79K Suministro de Circulación 574.53M 574.53M 574.53M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de OpenOcean es de $ 177.98K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 43.33. El suministro circulante de OOE es de 574.53M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 309.79K.