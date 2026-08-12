Precio de Orion hoy

El precio actual de Orion (ORN) hoy es $ 0.01238026, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORN a USD es $ 0.01238026 por ORN.

Orion actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 775,506, con un suministro circulante de 34.43M ORN. Durante las últimas 24 horas, ORN cotiza entre $ 0.0121894 (bajo) y $ 0.0262723 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 29.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01189295.

En el corto plazo, ORN experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de +1.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 73.12.

Información del mercado de Orion (ORN)

Cap de mercado $ 775.51K$ 775.51K $ 775.51K Volumen (24H) $ 73.12$ 73.12 $ 73.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Suministro de Circulación 34.43M 34.43M 34.43M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Orion es de $ 775.51K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 73.12. El suministro circulante de ORN es de 34.43M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.24M.