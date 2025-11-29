Precio de Yield Protocol hoy

El precio actual de Yield Protocol (YIELD) hoy es $ 0.00046737, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YIELD a USD es $ 0.00046737 por YIELD.

Yield Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,393, con un suministro circulante de 71.45M YIELD. Durante las últimas 24 horas, YIELD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.547757, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00007987.

En el corto plazo, YIELD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yield Protocol (YIELD)

Cap de mercado $ 33.39K$ 33.39K $ 33.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.74K$ 65.74K $ 65.74K Suministro de Circulación 71.45M 71.45M 71.45M Suministro total 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

La capitalización de mercado actual de Yield Protocol es de $ 33.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YIELD es de 71.45M, con un suministro total de 140661635.5775238. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.74K.