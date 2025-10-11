Información del precio (USD) de Convergence (CONV)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.45% Cambio de Precio (1D) -10.19% Cambio de Precio (7D) -13.55% Cambio de Precio (7D) -13.55%

El precio en tiempo real de Convergence (CONV) es de --. Durante las últimas 24 horas, CONV se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CONV es de $ 0.251715, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CONV ha cambiado en un -0.45% en la última hora, -10.19% en 24 horas y -13.55% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Convergence (CONV)

Cap de mercado $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.30K$ 40.30K $ 40.30K Suministro de Circulación 3.93B 3.93B 3.93B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Convergence es de $ 15.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CONV es de 3.93B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.30K.