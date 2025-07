NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

NombreNUM

PuestoNo.927

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.23%

Suministro de circulación800,684,552

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total810,747,536

Tasa de circulación0.8006%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.5431169107978384,2021-11-28

Precio más bajo0.016198756484153563,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

