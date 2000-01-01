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Principales tokens de Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Avalanche. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,890.6
+0.10%
+0.85%
-1.21%
$ 228.15B
$ 95.83K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999107
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 34.30B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.32
0.00%
+0.59%
+3.09%
$ 44.28B
$ 425.78K
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07209
+0.18%
+2.82%
+3.28%
$ 12.30B
$ 127.68M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,834.31
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.709
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,888.05
+0.17%
+0.01%
-1.16%
$ 4.53B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.76
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
11
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.294
+0.08%
-3.21%
-5.52%
$ 2.72B
$ 57.20K
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.776
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
14
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.46M
15
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 90.15
+0.45%
+1.47%
+1.64%
$ 1.39B
$ 1.68K
16
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002848
+0.07%
-0.80%
+0.04%
$ 1.18B
$ 59.68B
17
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.96M
--
18
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,027.27
+0.06%
+0.01%
-1.30%
$ 869.31M
$ 26.49K
19
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08936
-0.30%
-1.15%
-3.01%
$ 834.11M
$ 2.65M
20
GHO
GHO
GHO
$ 0.998412
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.89M
$ 10.90M
21
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.81M
--
22
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
+0.04%
+0.02%
+0.10%
$ 493.18M
$ 5.49K
23
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.83M
$ 20.09M
24
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,504
-0.06%
-0.00%
-1.68%
$ 413.13M
$ 11.02K
25
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3166
0.00%
+0.70%
-3.81%
$ 295.96M
$ 466.41K
26
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8485
-0.14%
-0.77%
+8.90%
$ 291.01M
$ 332.59K
27
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005118
-0.82%
+1.94%
+2.45%
$ 281.75M
$ 4.55B
28
Monad
Monad
MON
$ 0.02163
+0.28%
-1.95%
+3.29%
$ 256.13M
$ 5.84M
29
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 214.12M
$ 6.52M
30
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.20M
--
31
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 181.35M
$ 950.43K
32
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.772
+3.01%
+4.68%
+17.27%
$ 171.22M
$ 59.47K
33
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.76
+0.06%
+0.00%
+0.78%
$ 167.55M
$ 307.02K
34
Compound
Compound
COMP
$ 16.27
-0.06%
-0.67%
-0.06%
$ 163.00M
$ 3.73K
35
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01389
+0.07%
-1.56%
-4.40%
$ 150.84M
$ 5.04M
36
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.04
0.00%
-0.03%
-5.63%
$ 141.22M
$ 186.26K
37
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,762
-0.01%
-0.00%
-1.52%
$ 127.52M
$ 4.06M
38
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.29
0.00%
-0.03%
-5.56%
$ 127.42M
$ 23.59M
39
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.99669
-0.02%
0.00%
-0.11%
$ 125.24M
$ 1.62K
40
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36953
-0.97%
-0.39%
+3.09%
$ 121.91M
$ 322.57K
41
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,376.05
-0.10%
-0.00%
+3.46%
$ 119.52M
$ 7.59M
42
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08368
+0.07%
+0.70%
+0.30%
$ 118.17M
$ 673.46K
43
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999188
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 111.48M
$ 2.08M
44
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
-1.67%
$ 102.14M
$ 4.97K
45
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,106.27
+0.08%
+0.00%
+0.28%
$ 95.01M
--
46
BAT
BAT
BAT
$ 0.06312
+0.46%
-3.54%
-5.58%
$ 94.44M
$ 842.95K
47
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1357
-1.45%
+0.67%
+11.96%
$ 89.69M
$ 392.05K
48
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,976.5
+0.13%
+0.04%
-5.39%
$ 70.85M
$ 30.21
49
SNX
SNX
SNX
$ 0.2028
+0.05%
-3.67%
-6.30%
$ 69.70M
$ 304.04K
50
GMX
GMX
GMX
$ 6.299
-0.25%
-1.82%
-0.85%
$ 65.72M
$ 8.10K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Avalanche y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Avalanche representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 270 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $590.86B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Avalanche con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Avalanche rastreados en MEXC, OPEN ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 11.47% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Avalanche están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 270 tokens de Ecosistema Avalanche, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, USDT, USDC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Avalanche. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Avalanche?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Avalanche es de aproximadamente $590.86B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Avalanche, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.