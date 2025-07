GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

NombreGMX

PuestoNo.294

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)187.79%

Suministro de circulación10,209,694.44008027

Suministro máx.13,250,000

Suministro total10,209,694.44008027

Tasa de circulación0.7705%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico90.88797255032739,2023-04-18

Precio más bajo9.628528383979246,2025-04-06

Blockchain públicaARB

IntroducciónGMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.