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Principales tokens de Ecosistema de la cadena BNB por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema de la cadena BNB. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,799.35
+0.11%
-0.24%
-1.58%
$ 1.28T
$ 6.55K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,890.25
+0.10%
+0.85%
-1.21%
$ 228.15B
$ 95.83K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 613.27
0.00%
+2.51%
+3.24%
$ 82.83B
$ 31.66K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.021
+0.25%
+1.56%
-2.74%
$ 63.44B
$ 18.38M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76.35
0.00%
+0.59%
+3.09%
$ 44.28B
$ 425.78K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3354
+0.27%
+1.15%
+2.66%
$ 31.81B
$ 25.15M
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07201
+0.18%
+2.82%
+3.28%
$ 12.30B
$ 127.68M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 484.07
+0.15%
-1.62%
-5.20%
$ 8.06B
$ 4.53K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,829.64
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
11
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,081.58
-0.01%
+0.01%
-1.06%
$ 7.01B
$ 1.42M
12
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1863
+0.16%
-0.37%
-0.48%
$ 6.82B
$ 17.85M
13
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.706
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
14
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
15
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 213.3
+0.14%
-0.51%
-0.79%
$ 4.28B
$ 2.77K
16
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09916
-0.60%
+6.72%
-2.64%
$ 3.86B
$ 2.65M
17
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.36
+0.37%
+2.95%
-2.36%
$ 3.65B
$ 808.53K
18
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.29
+0.20%
+0.66%
+0.87%
$ 3.51B
$ 50.56K
19
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.76
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
21
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
22
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.29
+0.08%
-3.21%
-5.52%
$ 2.72B
$ 57.20K
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004479
+0.38%
-0.55%
-7.08%
$ 2.64B
$ 188.96B
24
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.776
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
25
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6747
+0.22%
+3.41%
-3.42%
$ 2.16B
$ 626.38K
26
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 806.27K
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05514
-0.22%
+1.26%
+4.16%
$ 1.77B
$ 1.32M
28
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001827
0.00%
+0.88%
+1.67%
$ 1.65B
$ 29.10B
29
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6056
+0.08%
+0.70%
-0.13%
$ 1.64B
$ 614.09K
30
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.46M
31
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11342
-0.36%
+4.04%
-6.55%
$ 1.47B
$ 70.35K
32
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.96
+0.45%
+1.47%
+1.64%
$ 1.39B
$ 1.68K
33
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 51.77
34
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7934
+0.10%
-1.07%
-4.96%
$ 1.34B
$ 1.29M
35
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 126.90K
36
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.00000285
+0.07%
-0.80%
+0.04%
$ 1.18B
$ 59.68B
37
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 612.81
-0.05%
+0.02%
+2.77%
$ 1.07B
$ 279.68M
38
United Stables
United Stables
U
$ 1
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 999.96M
$ 51.49K
39
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.427
-0.14%
+2.80%
+6.64%
$ 734.65M
$ 310.41K
40
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.81M
--
41
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08908
+0.19%
-2.71%
+2.23%
$ 687.47M
$ 13.40M
42
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,043
+0.10%
-0.00%
-1.53%
$ 656.58M
$ 1.02M
43
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1755
0.00%
-3.30%
-6.18%
$ 584.38M
$ 1.11M
44
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3165
-0.43%
-7.01%
+6.37%
$ 576.08M
$ 157.16K
45
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7052
-0.06%
-0.07%
-1.12%
$ 558.24M
$ 1.36M
46
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998569
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.71M
$ 1.58M
47
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,445
0.00%
-0.00%
-2.03%
$ 536.45M
$ 7.69K
48
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.456
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
49
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.49172
-0.75%
-2.25%
-1.52%
$ 499.58M
$ 111.50K
50
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
+0.04%
+0.02%
+0.10%
$ 493.18M
$ 5.49K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema de la cadena BNB y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema de la cadena BNB representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 1,990 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1940.00B.
¿Cuál es el token de Ecosistema de la cadena BNB con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema de la cadena BNB rastreados en MEXC, XPX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 89.67% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema de la cadena BNB están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 1,990 tokens de Ecosistema de la cadena BNB, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, BNB se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema de la cadena BNB. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema de la cadena BNB?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema de la cadena BNB es de aproximadamente $1940.00B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema de la cadena BNB, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.