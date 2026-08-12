Precio de AGNT SOCIAL hoy

El precio actual de AGNT SOCIAL (AGNT) hoy es $ 0, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AGNT a USD es $ 0 por AGNT.

AGNT SOCIAL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,570, con un suministro circulante de 100.00B AGNT. Durante las últimas 24 horas, AGNT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AGNT experimentó un cambio de +2.36% en la última hora y de -7.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AGNT SOCIAL (AGNT)

Cap de mercado $ 49.57K$ 49.57K $ 49.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.57K$ 49.57K $ 49.57K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AGNT SOCIAL es de $ 49.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AGNT es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.57K.