Precio de Pieverse hoy

El precio actual de Pieverse (PIEVERSE) hoy es € 0.7507, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIEVERSE a EUR es € 0.7507 por PIEVERSE.

Pieverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PIEVERSE. Durante las últimas 24 horas, PIEVERSE cotiza entre € 0.741 (bajo) y € 0.7959 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PIEVERSE experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de -6.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 69.56K.

Información del mercado de Pieverse (PIEVERSE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 69.56K€ 69.56K € 69.56K Cap. de mercado totalmente diluida € 750.70M€ 750.70M € 750.70M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Pieverse es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 69.56K. El suministro circulante de PIEVERSE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 750.70M.