Precio de Pieverse(PIEVERSE)
El precio actual de Pieverse (PIEVERSE) hoy es € 0.7507, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIEVERSE a EUR es € 0.7507 por PIEVERSE.
Pieverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PIEVERSE. Durante las últimas 24 horas, PIEVERSE cotiza entre € 0.741 (bajo) y € 0.7959 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, PIEVERSE experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de -6.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 69.56K.
BSC
La capitalización de mercado actual de Pieverse es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 69.56K. El suministro circulante de PIEVERSE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 750.70M.
+0.42%
+0.48%
-6.23%
-6.23%
Siga los cambios de precios de Pieverse para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.003084
|+0.48%
|30 Días
|€ +0.0898
|+13.58%
|60 Días
|€ +0.0839
|+12.58%
|90 Días
|€ -0.2593
|-25.68%
Hoy, PIEVERSE registró un cambio de € +0.003084 (+0.48%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.0898 (+13.58%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, PIEVERSE experimentó un cambio de € +0.0839 (+12.58%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.2593 (-25.68%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Pieverse, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de PIEVERSE: bajista, alcista 40% | bajista 60%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Precio < Banda Inferior
|Tocando o rompiendo la banda inferior
|Entrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
PIEVERSE_USDT se encuentra operando por debajo del punto central de 0,7817 en el período de 4 horas. El precio actual, 0,7439, está situado en el límite inferior del rango entre S2 y S1. La desviación del precio respecto al eje central es del 3,78%. El conjunto de medias móviles a corto plazo muestra una configuración que indica señales de compra. En cuanto a la estructura de tendencia a largo plazo, se mantiene un patrón de oscilación en niveles bajos. El sistema de puntos centrales revela que el espacio alcista está limitado por la resistencia de S1. El indicador MACD registra una señal de cruce negativo (dead cross). Las líneas rápida y lenta divergen hacia abajo, confirmando una pérdida de impulso. El RSI permanece en una zona neutral sin registrar valores extremos. Los valores de KDJ y StochRSI también muestran una tendencia descendente simultánea. La volatilidad se ha reducido debido al estrechamiento de las bandas de Bollinger. La distribución del impulso alcista y bajista presenta un carácter disperso, con los indicadores rápidos y lentos mostrando una separación clara en sus direcciones. Los soportes cercanos se sitúan en 0,7552 (S2), a una distancia del 1,52% respecto al precio actual. El soporte secundario se ubica en 0,7650 (S1). La resistencia lejana está establecida en 0,7817 (punto central), a una distancia del 5,09% del precio actual. La segunda resistencia superior se encuentra en 0,7915 (R1). La liquidez clave se concentra cerca del punto central; para que se produzca una ruptura alcista, será necesario un aumento significativo en el volumen de negociación como confirmación.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Pieverse podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Pieverse es una infraestructura de cumplimiento de pagos Web3 que transforma los sellos de tiempo de blockchain en registros legalmente reconocidos y listos para negocios. Al combinar pruebas on-chain, contexto de transacciones e inteligencia de cumplimiento específica por jurisdicción, Pieverse permite a empresas, freelancers y DAOs realizar pagos en criptomonedas que son verificables, auditables y conformes con las normativas en múltiples jurisdicciones. El proyecto evolucionó desde su base en TimeFi hasta convertirse en una capa de sellado de tiempo para el intercambio de valor conforme, conectando las transacciones en blockchain con las finanzas del mundo real.
Para conocer Pieverse más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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