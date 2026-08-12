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El precio actual de Pieverse hoy es 0.7507 EUR. La capitalización de mercado de PIEVERSE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de PIEVERSE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Pieverse hoy es 0.7507 EUR. La capitalización de mercado de PIEVERSE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de PIEVERSE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Pieverse(PIEVERSE)

Precio en vivo de 1 PIEVERSE en EUR:

€0.645602
€0.645602€0.645602
+0.48%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Pieverse (PIEVERSE)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:11:53 (UTC+8)

Precio de Pieverse hoy

El precio actual de Pieverse (PIEVERSE) hoy es € 0.7507, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIEVERSE a EUR es € 0.7507 por PIEVERSE.

Pieverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PIEVERSE. Durante las últimas 24 horas, PIEVERSE cotiza entre € 0.741 (bajo) y € 0.7959 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PIEVERSE experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de -6.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 69.56K.

Información del mercado de Pieverse (PIEVERSE)

--
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€ 69.56K
€ 69.56K€ 69.56K

€ 750.70M
€ 750.70M€ 750.70M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de Pieverse es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 69.56K. El suministro circulante de PIEVERSE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 750.70M.

Historial de precios de Pieverse EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.741
€ 0.741€ 0.741
24H Mín
€ 0.7959
€ 0.7959€ 0.7959
24H Máx

€ 0.741
€ 0.741€ 0.741

€ 0.7959
€ 0.7959€ 0.7959

--
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+0.42%

+0.48%

-6.23%

-6.23%

Historial de precios de Pieverse (PIEVERSE) en EUR

Siga los cambios de precios de Pieverse para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.003084+0.48%
30 Días€ +0.0898+13.58%
60 Días€ +0.0839+12.58%
90 Días€ -0.2593-25.68%
Cambio de precio de Pieverse hoy

Hoy, PIEVERSE registró un cambio de € +0.003084 (+0.48%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Pieverse en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.0898 (+13.58%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Pieverse en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, PIEVERSE experimentó un cambio de € +0.0839 (+12.58%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Pieverse en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.2593 (-25.68%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Pieverse (PIEVERSE)?

Consulta la página Historial de precios de Pieverse ahora.

Análisis de Pieverse

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Pieverse, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Pieverse: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de PIEVERSE: bajista, alcista 40% | bajista 60%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

PIEVERSE_USDT se encuentra operando por debajo del punto central de 0,7817 en el período de 4 horas. El precio actual, 0,7439, está situado en el límite inferior del rango entre S2 y S1. La desviación del precio respecto al eje central es del 3,78%. El conjunto de medias móviles a corto plazo muestra una configuración que indica señales de compra. En cuanto a la estructura de tendencia a largo plazo, se mantiene un patrón de oscilación en niveles bajos. El sistema de puntos centrales revela que el espacio alcista está limitado por la resistencia de S1. El indicador MACD registra una señal de cruce negativo (dead cross). Las líneas rápida y lenta divergen hacia abajo, confirmando una pérdida de impulso. El RSI permanece en una zona neutral sin registrar valores extremos. Los valores de KDJ y StochRSI también muestran una tendencia descendente simultánea. La volatilidad se ha reducido debido al estrechamiento de las bandas de Bollinger. La distribución del impulso alcista y bajista presenta un carácter disperso, con los indicadores rápidos y lentos mostrando una separación clara en sus direcciones. Los soportes cercanos se sitúan en 0,7552 (S2), a una distancia del 1,52% respecto al precio actual. El soporte secundario se ubica en 0,7650 (S1). La resistencia lejana está establecida en 0,7817 (punto central), a una distancia del 5,09% del precio actual. La segunda resistencia superior se encuentra en 0,7915 (R1). La liquidez clave se concentra cerca del punto central; para que se produzca una ruptura alcista, será necesario un aumento significativo en el volumen de negociación como confirmación.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Pieverse?

Varios factores clave influyen en los precios de los tokens PIEVERSE:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales de las criptomonedas
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios
3. El progreso del desarrollo del proyecto y los hitos de la hoja de ruta
4. La adopción por parte de la comunidad y el nivel de compromiso de los usuarios
5. Los anuncios de alianzas y colaboraciones
6. La utilidad del token dentro del ecosistema Pieverse
7. Las dinámicas de oferta y demanda
8. Las noticias regulatorias que afectan a los tokens de juegos/metaverso
9. La competencia de proyectos de juegos basados en blockchain similares
10. El desempeño general de los sectores de juegos y NFT

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Pieverse hoy?

La gente quiere conocer el precio de Pieverse hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar tendencias del mercado, programar órdenes de compra/venta, evaluar oportunidades de inversión, monitorear la volatilidad para la gestión de riesgos y mantenerse actualizado sobre los cambios en el sentimiento del mercado.

Predicción de precios para Pieverse

Predicción del precio de Pieverse (PIEVERSE) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de PIEVERSE en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Pieverse (PIEVERSE) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Pieverse podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Pieverse en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de PIEVERSE para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Pieverse.

Cómo comprar e invertir Pieverse en España

¿Listo para empezar con Pieverse? Comprar PIEVERSE es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Pieverse. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Pieverse (PIEVERSE).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Pieverse instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Pieverse (PIEVERSE)

¿Qué puedes hacer con Pieverse?

Poseer Pieverse te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Pieverse (PIEVERSE) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Pieverse (PIEVERSE)

Pieverse es una infraestructura de cumplimiento de pagos Web3 que transforma los sellos de tiempo de blockchain en registros legalmente reconocidos y listos para negocios. Al combinar pruebas on-chain, contexto de transacciones e inteligencia de cumplimiento específica por jurisdicción, Pieverse permite a empresas, freelancers y DAOs realizar pagos en criptomonedas que son verificables, auditables y conformes con las normativas en múltiples jurisdicciones. El proyecto evolucionó desde su base en TimeFi hasta convertirse en una capa de sellado de tiempo para el intercambio de valor conforme, conectando las transacciones en blockchain con las finanzas del mundo real.

Pieverse Recurso

Para conocer Pieverse más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Pieverse
Explorador de bloques

Categoría :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Pieverse

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:11:53 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Pieverse (PIEVERSE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Pieverse

PIEVERSE USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de PIEVERSE con apalancamiento. Explora el trading de futuros PIEVERSEUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Pieverse (PIEVERSE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pieverse en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PIEVERSE/USDT
€0.647752
€0.647752€0.647752
+0.97%
93.70K (USDT)

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-34.71%

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TOFU Story

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€0.000323016€0.000323016

+41.73%

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+32.35%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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