Precio de River hoy

El precio actual de River (RIVER) hoy es $ 4.0466, con una variación del 20.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIVER a USD es $ 4.0466 por RIVER.

River actualmente está en el puesto #323 por capitalización de mercado en $ 79.31M, con un suministro circulante de 19.60M RIVER. Durante las últimas 24 horas, RIVER cotiza entre $ 3.1302 (bajo) y $ 5.151 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.246419991222751, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.137662800262792.

En el corto plazo, RIVER experimentó un cambio de +2.72% en la última hora y de +16.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 318.72K.

Información del mercado de River (RIVER)

Puesto No.323 Cap de mercado $ 79.31M$ 79.31M $ 79.31M Volumen (24H) $ 318.72K$ 318.72K $ 318.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 404.66M$ 404.66M $ 404.66M Suministro de Circulación 19.60M 19.60M 19.60M Suministro máx. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tasa de circulación 19.60% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de River es de $ 79.31M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 318.72K. El suministro circulante de RIVER es de 19.60M, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 404.66M.