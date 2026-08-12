Precio de Stupid Faces hoy

El precio actual de Stupid Faces (UPID) hoy es € 0.02926, con una variación del 11.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPID a EUR es € 0.02926 por UPID.

Stupid Faces actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UPID. Durante las últimas 24 horas, UPID cotiza entre € 0.02679 (bajo) y € 0.06899 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UPID experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de -76.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.47M.

Información del mercado de Stupid Faces (UPID)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 1.47M€ 1.47M € 1.47M Cap. de mercado totalmente diluida € 29.26M€ 29.26M € 29.26M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Stupid Faces es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.47M. El suministro circulante de UPID es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 29.26M.