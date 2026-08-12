Precio de TOFU Story hoy

El precio actual de TOFU Story (TOFU) hoy es € 0.0003806, con una variación del 43.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOFU a EUR es € 0.0003806 por TOFU.

TOFU Story actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TOFU. Durante las últimas 24 horas, TOFU cotiza entre € 0.0002649 (bajo) y € 0.0005796 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TOFU experimentó un cambio de +6.91% en la última hora y de -64.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 850.01K.

Información del mercado de TOFU Story (TOFU)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 850.01K€ 850.01K € 850.01K Cap. de mercado totalmente diluida € 190.30K€ 190.30K € 190.30K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de TOFU Story es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 850.01K. El suministro circulante de TOFU es de --, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 190.30K.