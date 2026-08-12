Precio de Squid hoy

El precio actual de Squid (QUID) hoy es € 0.08872, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUID a EUR es € 0.08872 por QUID.

Squid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- QUID. Durante las últimas 24 horas, QUID cotiza entre € 0.08642 (bajo) y € 0.09947 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, QUID experimentó un cambio de -0.67% en la última hora y de -16.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 119.24K.

Información del mercado de Squid (QUID)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 119.24K€ 119.24K € 119.24K Cap. de mercado totalmente diluida € 88.72M€ 88.72M € 88.72M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Squid es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 119.24K. El suministro circulante de QUID es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 88.72M.