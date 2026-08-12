Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Squid hoy es 0.08872 EUR. La capitalización de mercado de QUID es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de QUID a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Squid hoy es 0.08872 EUR. La capitalización de mercado de QUID es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de QUID a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de QUID

Info. de precios de QUID

¿Qué es QUID?

Whitepaper de QUID

Sitio web oficial de QUID

Tokenomía de QUID

Pronóstico de precios de QUID

Historial de QUID

Guía de compra de QUID

Conversor de moneda fiat a QUID

Spot de QUID

Futuros USDT-M de QUID

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Squid

Precio de Squid(QUID)

Precio en vivo de 1 QUID en EUR:

€0.0762992
€0.0762992€0.0762992
-0.67%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Squid (QUID)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:34:31 (UTC+8)

Precio de Squid hoy

El precio actual de Squid (QUID) hoy es € 0.08872, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUID a EUR es € 0.08872 por QUID.

Squid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- QUID. Durante las últimas 24 horas, QUID cotiza entre € 0.08642 (bajo) y € 0.09947 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, QUID experimentó un cambio de -0.67% en la última hora y de -16.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 119.24K.

Información del mercado de Squid (QUID)

--
----

€ 119.24K
€ 119.24K€ 119.24K

€ 88.72M
€ 88.72M€ 88.72M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

La capitalización de mercado actual de Squid es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 119.24K. El suministro circulante de QUID es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 88.72M.

Historial de precios de Squid EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.08642
€ 0.08642€ 0.08642
24H Mín
€ 0.09947
€ 0.09947€ 0.09947
24H Máx

€ 0.08642
€ 0.08642€ 0.08642

€ 0.09947
€ 0.09947€ 0.09947

--
----

--
----

-0.67%

-0.67%

-16.31%

-16.31%

Historial de precios de Squid (QUID) en EUR

Siga los cambios de precios de Squid para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0005147-0.67%
30 Días€ +0.05872+195.73%
60 Días€ +0.05872+195.73%
90 Días€ +0.05872+195.73%
Cambio de precio de Squid hoy

Hoy, QUID registró un cambio de € -0.0005147 (-0.67%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Squid en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.05872 (+195.73%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Squid en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, QUID experimentó un cambio de € +0.05872 (+195.73%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Squid en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.05872 (+195.73%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Squid (QUID)?

Consulta la página Historial de precios de Squid ahora.

Análisis de Squid

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Squid, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Squid: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de QUID: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

QUID_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,0951, justo por debajo del pivote central de 0,0953. El precio permanece dentro del rango de oscilación clave formado por los niveles S1 y R1. Según el sistema de puntos pivote, las fuerzas alcistas y bajistas están equilibradas en torno al nivel de 0,0953, lo que indica una situación de estabilidad a corto plazo. Actualmente, la estructura no ha logrado superar los límites del rango, manteniendo así una tendencia lateral de consolidación. El indicador MACD muestra una señal de cruce alcista, con la línea rápida cruzando hacia arriba la línea lenta. En cuanto a las medias móviles y las EMA, las señales de compra y venta se encuentran neutralizadas, lo que sugiere que la dirección de la tendencia aún no está claramente definida. El índice RSI se sitúa en una zona neutra, sin alcanzar valores extremos de sobrecompra o sobreventa. La distribución del impulso es dispersa, careciendo de un empuje unilateral claro. Por su parte, la volatilidad se mantiene en niveles normales, sin evidencias de expansión ni contracción significativas. En términos de resistencias, la primera resistencia R1 se ubica en 0,0970, aproximadamente un 2% por encima del precio actual. La segunda resistencia R2 se encuentra en 0,0993, situada a unos 4,4% del nivel actual. En cuanto a los soportes, el primer nivel S1 está en 0,0930, a unos 2,2% del precio actual, mientras que el segundo nivel S2 se sitúa en 0,0913, aproximadamente un 4% por debajo del valor actual. Los niveles cercanos de 0,0930 y 0,0970 constituyen los límites inmediatos para las operaciones a corto plazo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Squid

Predicción del precio de Squid (QUID) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de QUID en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Squid (QUID) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Squid podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Squid en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de QUID para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Squid.

Cómo comprar e invertir Squid en España

¿Listo para empezar con Squid? Comprar QUID es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Squid. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Squid (QUID).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Squid instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Squid (QUID)

¿Qué puedes hacer con Squid?

Poseer Squid te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Squid (QUID) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Squid (QUID)

Squid es una plataforma cross-chain que conecta redes, fuentes de liquidez y aplicaciones para impulsar el movimiento fluido de activos digitales en cripto. La app frontend de Squid se puede usar para comprar, intercambiar, hacer bridge y enviar más de 20k tokens en más de 100 cadenas, aprovechando más de 130 fuentes de liquidez en una sola transacción. Los desarrolladores pueden integrar Squid mediante SDK, API y Widget para habilitar la funcionalidad cross-chain dentro de sus propios productos.

Squid Recurso

Para conocer Squid más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Squid
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemCross-chain CommunicationDecentralized Finance (DeFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Squid

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:34:31 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Squid (QUID)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Squid

QUID USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de QUID con apalancamiento. Explora el trading de futuros QUIDUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Squid (QUID) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Squid en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
QUID/USDC
€0.0762562
€0.0762562€0.0762562
-0.89%
597.58K (USDT)
QUID/USDT
€0.0761014
€0.0761014€0.0761014
-0.95%
1.33M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.252926
€0.252926€0.252926

+194.10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3115608
€0.3115608€0.3115608

-14.98%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0120744
€0.0120744€0.0120744

-23.90%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0984528
€0.0984528€0.0984528

-34.50%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0061404
€0.0061404€0.0061404

+58.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000326886
€0.000326886€0.000326886

+43.43%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.011868
€0.011868€0.011868

+31.42%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0812012
€0.0812012€0.0812012

+27.81%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.7047
€2.7047€2.7047

+29.95%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de QUID a EUR

Monto

QUID
QUID
EUR
EUR

1 QUID = 0.0762992 EUR