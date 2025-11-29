Precio de Bless hoy

El precio actual de Bless (BLESS) hoy es $ 0.01486, con una variación del 2.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLESS a USD es $ 0.01486 por BLESS.

Bless actualmente está en el puesto #642 por capitalización de mercado en $ 27.37M, con un suministro circulante de 1.84B BLESS. Durante las últimas 24 horas, BLESS cotiza entre $ 0.0146 (bajo) y $ 0.01582 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.22206858847407998, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01381528443749621.

En el corto plazo, BLESS experimentó un cambio de +1.22% en la última hora y de +3.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 221.88K.

Información del mercado de Bless (BLESS)

Puesto No.642 Cap de mercado $ 27.37M$ 27.37M $ 27.37M Volumen (24H) $ 221.88K$ 221.88K $ 221.88K Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.60M$ 148.60M $ 148.60M Suministro de Circulación 1.84B 1.84B 1.84B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 Tasa de circulación 18.41% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Bless es de $ 27.37M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 221.88K. El suministro circulante de BLESS es de 1.84B, con un suministro total de 9999997267.750366. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.60M.