Precio de frong hoy

El precio actual de frong (FRONG) hoy es € 0.004537, con una variación del 4.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRONG a EUR es € 0.004537 por FRONG.

frong actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FRONG. Durante las últimas 24 horas, FRONG cotiza entre € 0.003909 (bajo) y € 0.00708 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FRONG experimentó un cambio de +2.92% en la última hora y de -50.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 159.50K.

Información del mercado de frong (FRONG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 159.50K€ 159.50K € 159.50K Cap. de mercado totalmente diluida € 4.54M€ 4.54M € 4.54M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de frong es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 159.50K. El suministro circulante de FRONG es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 4.54M.