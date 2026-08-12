Precio de GPU hoy

El precio actual de GPU (GPUBSC) hoy es € 0,001359, con una variación del 1,95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GPUBSC a EUR es € 0,001359 por GPUBSC.

GPU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GPUBSC. Durante las últimas 24 horas, GPUBSC cotiza entre € 0,001226 (bajo) y € 0,001491 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GPUBSC experimentó un cambio de +9,50% en la última hora y de -73,97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.39K.

Información del mercado de GPU (GPUBSC)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 57.39K€ 57.39K € 57.39K Cap. de mercado totalmente diluida € 1,36M€ 1,36M € 1,36M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de GPU es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.39K. El suministro circulante de GPUBSC es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1,36M.