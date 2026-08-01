Precio de 2u2 hoy

El precio actual de 2u2 (2U2) hoy es € 0.00427, con una variación del 5.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 2U2 a EUR es € 0.00427 por 2U2.

2u2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- 2U2. Durante las últimas 24 horas, 2U2 cotiza entre € 0.00386 (bajo) y € 0.00521 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, 2U2 experimentó un cambio de -1.84% en la última hora y de -85.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 14.52K.

Información del mercado de 2u2 (2U2)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 14.52K€ 14.52K € 14.52K Cap. de mercado totalmente diluida € 8.54M€ 8.54M € 8.54M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de 2u2 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 14.52K. El suministro circulante de 2U2 es de --, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.54M.