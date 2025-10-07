El precio en vivo de Unibase hoy es de 0.03531 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de UB en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de UB en MEXC ahora.El precio en vivo de Unibase hoy es de 0.03531 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de UB en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de UB en MEXC ahora.

Precio en vivo de 1 UB en USD:

$0.03531
$0.03531$0.03531
+0.28%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Unibase (UB)
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:17:56 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Unibase (UB)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.03304
$ 0.03304$ 0.03304
24H Mín
$ 0.03636
$ 0.03636$ 0.03636
24H Máx

$ 0.03304
$ 0.03304$ 0.03304

$ 0.03636
$ 0.03636$ 0.03636

--
----

--
----

+0.42%

+0.28%

+36.59%

+36.59%

El precio en tiempo real de Unibase (UB) es de $ 0.03531. Durante las últimas 24 horas, UB se ha operado entre un mínimo de $ 0.03304 y un máximo de $ 0.03636, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de UB es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, UB ha cambiado en un +0.42% en la última hora, +0.28% en 24 horas y +36.59% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Unibase (UB)

--
----

$ 159.93K
$ 159.93K$ 159.93K

$ 353.10M
$ 353.10M$ 353.10M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Unibase es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 159.93K. El suministro circulante de UB es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 353.10M.

Historial de precios de Unibase (UB) en USD

Siga los cambios de precios de Unibase para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.0000986+0.28%
30 Días$ +0.03031+606.20%
60 Días$ +0.03031+606.20%
90 Días$ +0.03031+606.20%
Cambio de precio de Unibase hoy

Hoy, UB registró un cambio de $ +0.0000986 (+0.28%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Unibase en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.03031 (+606.20%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Unibase en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, UB experimentó un cambio de $ +0.03031 (+606.20%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Unibase en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.03031 (+606.20%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Unibase (UB)?

Consulta la página Historial de precios de Unibase ahora.

Qué es Unibase (UB)

Unibase es una capa de memoria de IA descentralizada y de alto rendimiento que capacita a los agentes de IA con memoria a largo plazo e interoperabilidad multiplataforma, permitiéndoles recordar, colaborar y evolucionar de forma autónoma.

Unibase está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Unibase de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de UB para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Unibase en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Unibase sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Unibase (USD)

¿Cuánto valdrá Unibase (UB) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Unibase (UB) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Unibase.

¡Consulta la predicción del precio de Unibase ahora!

Tokenómica de Unibase (UB)

Entender la tokenómica de Unibase (UB) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de UB!

Cómo comprar Unibase (UB)

¿Buscas cómo comprar Unibase? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Unibase en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

UB a monedas locales

1 Unibase (UB) en VND
929.18265
1 Unibase (UB) en AUD
A$0.0533181
1 Unibase (UB) en GBP
0.0261294
1 Unibase (UB) en EUR
0.0300135
1 Unibase (UB) en USD
$0.03531
1 Unibase (UB) en MYR
RM0.1486551
1 Unibase (UB) en TRY
1.472427
1 Unibase (UB) en JPY
¥5.2965
1 Unibase (UB) en ARS
ARS$50.5148391
1 Unibase (UB) en RUB
2.93073
1 Unibase (UB) en INR
3.1323501
1 Unibase (UB) en IDR
Rp588.4997646
1 Unibase (UB) en KRW
49.8022833
1 Unibase (UB) en PHP
2.0536296
1 Unibase (UB) en EGP
￡E.1.6800498
1 Unibase (UB) en BRL
R$0.1874961
1 Unibase (UB) en CAD
C$0.0490809
1 Unibase (UB) en BDT
4.2834561
1 Unibase (UB) en NGN
51.7739937
1 Unibase (UB) en COP
$136.33191
1 Unibase (UB) en ZAR
R.0.6066258
1 Unibase (UB) en UAH
1.4530065
1 Unibase (UB) en TZS
T.Sh.86.3322438
1 Unibase (UB) en VES
Bs6.53235
1 Unibase (UB) en CLP
$33.93291
1 Unibase (UB) en PKR
Rs9.9295251
1 Unibase (UB) en KZT
19.13802
1 Unibase (UB) en THB
฿1.1479281
1 Unibase (UB) en TWD
NT$1.0727178
1 Unibase (UB) en AED
د.إ0.1295877
1 Unibase (UB) en CHF
Fr0.0278949
1 Unibase (UB) en HKD
HK$0.2747118
1 Unibase (UB) en AMD
֏13.4615844
1 Unibase (UB) en MAD
.د.م0.3209679
1 Unibase (UB) en MXN
$0.6472323
1 Unibase (UB) en SAR
ريال0.1324125
1 Unibase (UB) en ETB
Br5.102295
1 Unibase (UB) en KES
KSh4.5641706
1 Unibase (UB) en JOD
د.أ0.02503479
1 Unibase (UB) en PLN
0.1281753
1 Unibase (UB) en RON
лв0.1535985
1 Unibase (UB) en SEK
kr0.3312078
1 Unibase (UB) en BGN
лв0.0589677
1 Unibase (UB) en HUF
Ft11.7268041
1 Unibase (UB) en CZK
0.7333887
1 Unibase (UB) en KWD
د.ك0.01080486
1 Unibase (UB) en ILS
0.1154637
1 Unibase (UB) en BOB
Bs0.243639
1 Unibase (UB) en AZN
0.060027
1 Unibase (UB) en TJS
SM0.3280299
1 Unibase (UB) en GEL
0.0963963
1 Unibase (UB) en AOA
Kz32.3647929
1 Unibase (UB) en BHD
.د.ب0.01327656
1 Unibase (UB) en BMD
$0.03531
1 Unibase (UB) en DKK
kr0.2249247
1 Unibase (UB) en HNL
L0.9268875
1 Unibase (UB) en MUR
1.6006023
1 Unibase (UB) en NAD
$0.607332
1 Unibase (UB) en NOK
kr0.3502752
1 Unibase (UB) en NZD
$0.0603801
1 Unibase (UB) en PAB
B/.0.03531
1 Unibase (UB) en PGK
K0.1472427
1 Unibase (UB) en QAR
ر.ق0.1285284
1 Unibase (UB) en RSD
дин.3.534531
1 Unibase (UB) en UZS
soʻm425.4215889
1 Unibase (UB) en ALL
L2.9169591
1 Unibase (UB) en ANG
ƒ0.0632049
1 Unibase (UB) en AWG
ƒ0.0632049
1 Unibase (UB) en BBD
$0.07062
1 Unibase (UB) en BAM
KM0.0589677
1 Unibase (UB) en BIF
Fr104.12919
1 Unibase (UB) en BND
$0.0451968
1 Unibase (UB) en BSD
$0.03531
1 Unibase (UB) en JMD
$5.6351229
1 Unibase (UB) en KHR
141.24
1 Unibase (UB) en KMF
Fr14.86551
1 Unibase (UB) en LAK
767.6086803
1 Unibase (UB) en LKR
Rs10.635372
1 Unibase (UB) en MDL
L0.589677
1 Unibase (UB) en MGA
Ar158.340633
1 Unibase (UB) en MOP
P0.2817738
1 Unibase (UB) en MVR
0.540243
1 Unibase (UB) en MWK
MK60.9842541
1 Unibase (UB) en MZN
MT2.2566621
1 Unibase (UB) en NPR
Rs4.9956588
1 Unibase (UB) en PYG
246.92283
1 Unibase (UB) en RWF
Fr51.09357
1 Unibase (UB) en SBD
$0.2898951
1 Unibase (UB) en SCR
0.5077578
1 Unibase (UB) en SRD
$1.3633191
1 Unibase (UB) en SVC
$0.3075501
1 Unibase (UB) en SZL
L0.6066258
1 Unibase (UB) en TMT
m0.1239381
1 Unibase (UB) en TND
د.ت0.10278741
1 Unibase (UB) en TTD
$0.2383425
1 Unibase (UB) en UGX
Sh121.32516
1 Unibase (UB) en XAF
Fr19.7736
1 Unibase (UB) en XCD
$0.095337
1 Unibase (UB) en XOF
Fr19.7736
1 Unibase (UB) en XPF
Fr3.56631
1 Unibase (UB) en BWP
P0.4685637
1 Unibase (UB) en BZD
$0.07062
1 Unibase (UB) en CVE
$3.3251427
1 Unibase (UB) en DJF
Fr6.24987
1 Unibase (UB) en DOP
$2.2012254
1 Unibase (UB) en DZD
د.ج4.5782946
1 Unibase (UB) en FJD
$0.0794475
1 Unibase (UB) en GNF
Fr304.3722
1 Unibase (UB) en GTQ
Q0.2694153
1 Unibase (UB) en GYD
$7.3561323
1 Unibase (UB) en ISK
kr4.27251

Unibase Recurso

Para conocer Unibase más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Unibase
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Unibase

¿Cuánto vale Unibase (UB) hoy?
El precio en vivo de UB en USD es de 0.03531 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de UB en USD?
El precio actual de UB en USD es de $ 0.03531. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Unibase?
La capitalización de mercado de UB es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de UB?
El suministro circulante de UB es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de UB?
UB alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de UB?
UB vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de UB?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para UB es de $ 159.93K USD.
¿UB subirá más este año?
El precio de UB podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de UB para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:17:56 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Unibase (UB)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-06 20:37:00Actualizaciones de la Industria
2
10-06 18:13:00Actualizaciones de la Industria
El suministro de Bitcoin en plataformas de trading alcanza su punto más bajo en casi 6 años
10-05 21:29:00Actualizaciones de la Industria
La capitalización total del mercado cripto supera los $4.15 billones, alcanzando un nuevo máximo histórico
10-05 16:10:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin sube hasta alcanzar un máximo de $125.708, estableciendo un nuevo máximo histórico
10-04 13:39:16Datos On-chain
Los ETF de Ethereum Spot de EE.UU. registran una entrada neta de $233,5 millones ayer
10-04 11:26:38Actualizaciones de la Industria
La emisión de USDC supera los 75 mil millones, la cuota de mercado alcanza el 24,9%

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

1 UB = 0.03531 USD

