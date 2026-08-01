Wrapped Sonic প্রাইস (WS)
আজ Wrapped Sonic (WS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02463721, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.70% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WS-এর জন্য $ 0.02463721।
Wrapped Sonic বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 20,753 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 842.32K WS। গত 24 ঘণ্টায়, WS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0229329 (নিম্ন) এবং $ 0.02527577 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.988941 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WS গত ঘণ্টায় -1.15% এবং গত 7 দিনে +8.30% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 853.75K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped Sonic এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.75K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 853.75K। WS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 842.32K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 842319.9002803117। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 20.75K।
-1.15%
+6.70%
+8.30%
+8.30%
আজকে, Wrapped Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00154663 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001950281 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027477338 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001306092413815 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00154663
|+6.70%
|30 দিন
|$ -0.0001950281
|-0.79%
|60 দিন
|$ -0.0027477338
|-11.15%
|90 দিন
|$ -0.000001306092413815
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped Sonic এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Wrapped Sonic কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?
Wrapped Sonic -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।
WS-এর বর্তমান দাম কত?
টোকেনটির দাম Tk3.0314068290912749616000, যা গত ২৪ ঘন্টায় 6.69% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।
Wrapped Sonic কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?
Wrapped Sonic Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Sonic Ecosystem ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে WS-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।
Wrapped Sonic-এর বাজার মূলধন কত?
এর বাজার মূলধন Tk2553486.61330285488000, যা এই অ্যাসেটকে #-- র্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।
WS-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?
বাজারে 842319.9002803117 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।
Wrapped Sonic-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত একদিনে, WS Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।
আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?
গত ২৪ ঘন্টায়, Wrapped Sonic Tk2.821705447608203184000 এবং Tk3.1099764051424806192000 মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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