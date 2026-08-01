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Wrapped Sonic-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02463721 USD। WS-এর মার্কেট ক্যাপ 20,753 USD। WS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Sonic-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02463721 USD। WS-এর মার্কেট ক্যাপ 20,753 USD। WS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WS সম্পর্কে আরও

WS প্রাইসের তথ্য

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Wrapped Sonic লোগো

Wrapped Sonic প্রাইস (WS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.02477345
$0.02477345$0.02477345
+0.07%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Sonic (WS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:29:57 (UTC+8)

Wrapped Sonic-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Sonic (WS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02463721, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.70% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WS-এর জন্য $ 0.02463721

Wrapped Sonic বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 20,753 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 842.32K WS। গত 24 ঘণ্টায়, WS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0229329 (নিম্ন) এবং $ 0.02527577 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.988941 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WS গত ঘণ্টায় -1.15% এবং গত 7 দিনে +8.30% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 853.75K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Sonic (WS) এর মার্কেট তথ্য

$ 20.75K
$ 20.75K$ 20.75K

$ 853.75K
$ 853.75K$ 853.75K

$ 20.75K
$ 20.75K$ 20.75K

842.32K
842.32K 842.32K

842,319.9002803117
842,319.9002803117 842,319.9002803117

Wrapped Sonic এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.75K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 853.75K। WS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 842.32K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 842319.9002803117। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 20.75K

Wrapped Sonic-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0229329
$ 0.0229329$ 0.0229329
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.02527577
$ 0.02527577$ 0.02527577
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0229329
$ 0.0229329$ 0.0229329

$ 0.02527577
$ 0.02527577$ 0.02527577

$ 0.988941
$ 0.988941$ 0.988941

$ 0
$ 0$ 0

-1.15%

+6.70%

+8.30%

+8.30%

Wrapped Sonic (WS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00154663 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001950281 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027477338 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001306092413815 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00154663+6.70%
30 দিন$ -0.0001950281-0.79%
60 দিন$ -0.0027477338-11.15%
90 দিন$ -0.000001306092413815-0.00%

Wrapped Sonic এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Sonic (WS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Sonic (WS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Sonic এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped Sonic সম্পর্কে

Wrapped Sonic কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

Wrapped Sonic -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

WS-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk3.0314068290912749616000, যা গত ২৪ ঘন্টায় 6.69% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

Wrapped Sonic কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

Wrapped Sonic Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Sonic Ecosystem ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে WS-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

Wrapped Sonic-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk2553486.61330285488000, যা এই অ্যাসেটকে #-- র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

WS-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 842319.9002803117 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

Wrapped Sonic-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, WS Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, Wrapped Sonic Tk2.821705447608203184000 এবং Tk3.1099764051424806192000 মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Sonic সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:29:57 (UTC+8)

Wrapped Sonic (WS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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