Wrapped QUIL প্রাইস (QUIL)
Wrapped QUIL(QUIL) বর্তমানে 0.03516565USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.76MUSD। QUIL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QUIL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QUIL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped QUIL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00458144489352802 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped QUIL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0085931204 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped QUIL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0048785517 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped QUIL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00022118884889555 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00458144489352802
|-11.52%
|30 দিন
|$ -0.0085931204
|-24.43%
|60 দিন
|$ -0.0048785517
|-13.87%
|90 দিন
|$ -0.00022118884889555
|-0.62%
Wrapped QUIL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.09%
-11.52%
-5.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Wrapped QUIL (QUIL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QUILটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 QUIL থেকে VND
₫925.38407975
|1 QUIL থেকে AUD
A$0.0538034445
|1 QUIL থেকে GBP
￡0.026022581
|1 QUIL থেকে EUR
€0.0298908025
|1 QUIL থেকে USD
$0.03516565
|1 QUIL থেকে MYR
RM0.149102356
|1 QUIL থেকে TRY
₺1.4301869855
|1 QUIL থেকে JPY
¥5.16935055
|1 QUIL থেকে ARS
ARS$46.576903425
|1 QUIL থেকে RUB
₽2.8129003435
|1 QUIL থেকে INR
₹3.084730818
|1 QUIL থেকে IDR
Rp567.1878238195
|1 QUIL থেকে KRW
₩48.840867972
|1 QUIL থেকে PHP
₱1.9956506375
|1 QUIL থেকে EGP
￡E.1.706940651
|1 QUIL থেকে BRL
R$0.1909494795
|1 QUIL থেকে CAD
C$0.0481769405
|1 QUIL থেকে BDT
৳4.266999971
|1 QUIL থেকে NGN
₦53.8523247535
|1 QUIL থেকে UAH
₴1.4526930015
|1 QUIL থেকে VES
Bs4.5012032
|1 QUIL থেকে CLP
$33.9700179
|1 QUIL থেকে PKR
Rs9.964538584
|1 QUIL থেকে KZT
₸18.977494679
|1 QUIL থেকে THB
฿1.136553808
|1 QUIL থেকে TWD
NT$1.051452935
|1 QUIL থেকে AED
د.إ0.1290579355
|1 QUIL থেকে CHF
Fr0.02813252
|1 QUIL থেকে HKD
HK$0.275698696
|1 QUIL থেকে MAD
.د.م0.317897476
|1 QUIL থেকে MXN
$0.6530261205
|1 QUIL থেকে PLN
zł0.128002966
|1 QUIL থেকে RON
лв0.1529705775
|1 QUIL থেকে SEK
kr0.3365352705
|1 QUIL থেকে BGN
лв0.0587266355
|1 QUIL থেকে HUF
Ft11.932408358
|1 QUIL থেকে CZK
Kč0.737775337
|1 QUIL থেকে KWD
د.ك0.01072552325
|1 QUIL থেকে ILS
₪0.1206181795