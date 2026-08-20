The9bit প্রাইস(9BIT)
আজ The9bit (9BIT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.049826, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান 9BIT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি 9BIT-এর জন্য ৳ 0.049826।
The9bit বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- 9BIT। গত 24 ঘণ্টায়, 9BIT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.049038 (নিম্ন) এবং ৳ 0.050049 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, 9BIT গত ঘণ্টায় +0.02% এবং গত 7 দিনে -0.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 797.17K-তে পৌঁছেছে।
SOL
The9bit এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 797.17K। 9BIT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 498.26M।
+0.02%
-0.13%
-0.55%
-0.55%
The9bit এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.00792631
|-0.13%
|30 দিন
|৳ +0.004241
|+9.30%
|60 দিন
|৳ +0.007134
|+16.71%
|90 দিন
|৳ +0.010382
|+26.32%
আজ, 9BIT এর পরিবর্তন ৳ -0.00792631 (-0.13%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.004241(+9.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, 9BIT এর প্রাইস ৳ +0.007134 (+16.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.010382 (+26.32%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি The9bit-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, The9bit এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে The9bit (9BIT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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the9bit is a next-generation gaming and social reward ecosystem that merges Web2 gaming commerce with Web3 tokenized economics. The platform integrates game distribution, community interaction, and token reward mining within a single interface — connecting millions of mainstream gamers to blockchain-powered value creation.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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