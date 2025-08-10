WGBERA সম্পর্কে আরও

Wrapped gBera লোগো

Wrapped gBera প্রাইস (WGBERA)

তালিকাভুক্ত নয়

Wrapped gBera (WGBERA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.96
$1.96$1.96
+4.10%1D
USD

আজকে Wrapped gBera (WGBERA) এর প্রাইস

Wrapped gBera(WGBERA) বর্তমানে 1.96USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.94MUSD। WGBERA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped gBera এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.14%
Wrapped gBera এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
4.56M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WGBERA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WGBERA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped gBera (WGBERA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped gBera থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.077905 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped gBera থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0655404400 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped gBera থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4237033920 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped gBera থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.12492324985761 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.077905+4.14%
30 দিন$ +0.0655404400+3.34%
60 দিন$ -0.4237033920-21.61%
90 দিন$ -2.12492324985761-52.01%

Wrapped gBera (WGBERA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped gBera এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 8.81
$ 8.81$ 8.81

+0.22%

+4.14%

+21.89%

Wrapped gBera (WGBERA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.94M
$ 8.94M$ 8.94M

--
----

4.56M
4.56M 4.56M

Wrapped gBera (WGBERA) কী?

Wrapped gBera (WGBERA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Wrapped gBera (WGBERA) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped gBera (WGBERA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WGBERAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

WGBERA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WGBERA থেকে VND
51,577.4
1 WGBERA থেকে AUD
A$2.9988
1 WGBERA থেকে GBP
1.4504
1 WGBERA থেকে EUR
1.666
1 WGBERA থেকে USD
$1.96
1 WGBERA থেকে MYR
RM8.3104
1 WGBERA থেকে TRY
79.7132
1 WGBERA থেকে JPY
¥288.12
1 WGBERA থেকে ARS
ARS$2,596.02
1 WGBERA থেকে RUB
156.7804
1 WGBERA থেকে INR
171.9312
1 WGBERA থেকে IDR
Rp31,612.8988
1 WGBERA থেকে KRW
2,722.2048
1 WGBERA থেকে PHP
111.23
1 WGBERA থেকে EGP
￡E.95.1384
1 WGBERA থেকে BRL
R$10.6428
1 WGBERA থেকে CAD
C$2.6852
1 WGBERA থেকে BDT
237.8264
1 WGBERA থেকে NGN
3,001.5244
1 WGBERA থেকে UAH
80.9676
1 WGBERA থেকে VES
Bs250.88
1 WGBERA থেকে CLP
$1,893.36
1 WGBERA থেকে PKR
Rs555.3856
1 WGBERA থেকে KZT
1,057.7336
1 WGBERA থেকে THB
฿63.3472
1 WGBERA থেকে TWD
NT$58.604
1 WGBERA থেকে AED
د.إ7.1932
1 WGBERA থেকে CHF
Fr1.568
1 WGBERA থেকে HKD
HK$15.3664
1 WGBERA থেকে MAD
.د.م17.7184
1 WGBERA থেকে MXN
$36.3972
1 WGBERA থেকে PLN
7.1344
1 WGBERA থেকে RON
лв8.526
1 WGBERA থেকে SEK
kr18.7572
1 WGBERA থেকে BGN
лв3.2732
1 WGBERA থেকে HUF
Ft665.0672
1 WGBERA থেকে CZK
41.1208
1 WGBERA থেকে KWD
د.ك0.5978
1 WGBERA থেকে ILS
6.7228