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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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গত 7 দিন
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1
Wrapped BTC
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WBTC
$ 72,005.45
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+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.642
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
+1.39%
+21.24%
+21.55%
$ 4.13B
$ 0.14
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999591
+0.01%
0.00%
+0.07%
$ 4.06B
$ 239.52M
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.36B
$ 5.84M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,463.08
+0.71%
+0.19%
+22.35%
$ 1.04B
$ 24.52K
8
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72,082
+0.27%
+0.12%
+14.34%
$ 738.84M
$ 3.68M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 71,607
+0.35%
+0.11%
+14.40%
$ 464.71M
$ 35.80K
10
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.63
-0.27%
+0.03%
-0.32%
$ 278.88M
$ 674.05K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.467
-0.60%
+15.49%
+12.44%
$ 254.77M
$ 742.35K
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,297
+0.37%
+0.11%
+14.19%
$ 212.51M
$ 33.20K
13
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999985
+0.04%
0.00%
+0.02%
$ 114.38M
$ 6.91M
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1501
-0.07%
+4.16%
+5.84%
$ 99.41M
$ 417.31K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,325
+1.00%
+0.11%
+11.36%
$ 70.24M
$ 4.62
16
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2404
+0.17%
+3.83%
-2.43%
$ 63.07M
$ 360.49K
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
BERA
BERA
BERA
$ 0.1582
-0.19%
+7.24%
+12.90%
$ 43.85M
$ 436.95K
19
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999536
-0.01%
0.00%
+0.25%
$ 34.93M
$ 5.49M
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2444
-0.56%
+2.33%
+11.12%
$ 30.15M
$ 78.17K
21
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,452.12
+0.50%
+0.19%
+21.89%
$ 28.14M
$ 17.19K
22
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.61
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 21.91M
$ 299.99
23
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.9
-0.52%
+0.01%
+4.97%
$ 18.93M
$ 77.92K
24
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.01857
+0.53%
+0.50%
+13.13%
$ 18.00M
$ 3.70M
25
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 2,288.2
+0.44%
+0.19%
+22.00%
$ 16.37M
$ 1.65M
26
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298046
-0.03%
+0.07%
+4.26%
$ 16.14M
$ 190.78K
27
Infrared Bera
Infrared Bera
IBERA
$ 0.166145
+0.18%
+0.07%
+13.34%
$ 13.49M
$ 834.46
28
POL Staked WBERA
POL Staked WBERA
SWBERA
$ 0.228979
+0.26%
+0.08%
+13.69%
$ 8.25M
$ 20.32K
29
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
--
+1.67%
$ 7.58M
$ 533.39
30
Bera USD
Bera USD
BUSD
$ 1.004
+0.10%
+0.00%
+0.30%
$ 7.48M
$ 706.64K
31
Nectar
Nectar
NECT
$ 1.007
0.00%
+0.02%
+2.50%
$ 4.75M
$ 50.41K
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.112963
-0.19%
+0.02%
+4.43%
$ 1.67M
$ 48.12K
33
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.122311
-0.01%
-0.02%
-1.28%
$ 992.00K
$ 662.64
34
Reservoir srUSD
Reservoir srUSD
SRUSD
$ 1.16
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 718.80K
--
35
Wrapped gBera
Wrapped gBera
WGBERA
$ 0.155324
-0.27%
+0.07%
+13.58%
$ 639.08K
$ 42.94
36
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00210957
-0.02%
-0.05%
-15.82%
$ 564.40K
$ 531.03
37
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
38
Infrared BGT
Infrared BGT
IBGT
$ 0.158666
+0.18%
+0.07%
+12.14%
$ 523.19K
$ 15.86
39
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00062972
-0.01%
+0.04%
+2.20%
$ 446.94K
$ 527.77
40
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
-0.00%
-0.60%
$ 277.82K
$ 5.90K
41
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00344789
+0.26%
+0.06%
+17.19%
$ 269.80K
$ 2.91K
42
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.147761
-0.01%
-0.01%
-0.54%
$ 238.71K
$ 159.64
43
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 2,418.15
0.00%
+0.18%
+24.30%
$ 165.99K
$ 34.43
44
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.004
+0.20%
+0.00%
+0.40%
$ 131.76K
$ 83.42
45
NAV
NAV
NAV
$ 0.0003125
+0.25%
+0.29%
-25.66%
$ 130.69K
$ 15.78
46
Pollen
Pollen
POLLEN
$ 0.00049318
+0.23%
+0.01%
-0.76%
$ 119.24K
$ 161.34
47
aSUGAR
aSUGAR
ASUGAR
$ 0.02443609
0.00%
--
0.00%
$ 61.71K
$ 36.35
48
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02541391
0.00%
--
-5.09%
$ 50.83K
$ 277.28
49
bm
bm
BM
$ 3.811E-5
-0.26%
-35.70%
-33.66%
$ 38.11K
--
50
Liquid BGT
Liquid BGT
LBGT
$ 0.15939
+0.22%
+0.07%
+12.90%
$ 34.61K
$ 13.35

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 56 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $33.09B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 56 বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে WBTC, LINK, USDE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $33.09B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বেরাচেইন বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।