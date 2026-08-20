PAX Gold প্রাইস(GOLD(PAXG))
আজ PAX Gold (GOLD(PAXG))-এর লাইভ প্রাইস ৳ 4,482.72, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GOLD(PAXG) থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GOLD(PAXG)-এর জন্য ৳ 4,482.72।
PAX Gold বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #35 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.05B এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 456.89K GOLD(PAXG)। গত 24 ঘণ্টায়, GOLD(PAXG) এর ট্রেড হয়েছে ৳ 4,335.44 (নিম্ন) এবং ৳ 4,516.99 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 687,163.08680620899034 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 169,624.6084157427।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GOLD(PAXG) গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +1.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 7.16M-তে পৌঁছেছে।
No.35
0.08%
ETH
PAX Gold এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.05B, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 7.16M। GOLD(PAXG) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 456.89K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 456894.511। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.05B।
0.00%
-0.05%
+1.75%
+1.75%
PAX Gold এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -273.9919
|-0.05%
|30 দিন
|৳ +449.12
|+11.13%
|60 দিন
|৳ +324.65
|+7.80%
|90 দিন
|৳ -41.54
|-0.92%
আজ, GOLD(PAXG) এর পরিবর্তন ৳ -273.9919 (-0.05%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +449.12(+11.13%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GOLD(PAXG) এর প্রাইস ৳ +324.65 (+7.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -41.54 (-0.92%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি PAX Gold (GOLD(PAXG)) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই PAX Gold প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি PAX Gold-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GOLD(PAXG) মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
【বাজার কাঠামো】 PAXG_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় বর্তমান দর 4798.81, যা হাবের কেন্দ্রবিন্দু 4689.9-এর উপরে 108.91 পয়েন্ট দূরত্বে অবস্থান করছে। এই দর R1 প্রতিরোধকে 4749.76 পেরিয়ে গেছে এবং R2 স্থান 4797.29-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। MA ও EMA গ্রুপ উভয়ই 3-4 স্তরে ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, এবং দর বহুস্তরীয় গড়ের সিস্টেমের উপরে চলে গিয়ে একটি সমর্থন কাঠামো গঠন করেছে। বর্তমানে দর হাব সিস্টেমের উপরের অংশে অবস্থান করছে এবং R2 প্রতিরোধের সাথে মাত্র 1.52 পয়েন্ট দূরে আছে। 【শক্তির অবস্থা】 MACD ডাইভারজেন্স সংকেত প্রদর্শন করেছে এবং গড়ের সিস্টেমের ক্রয় সংকেতের সাথে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো বিভিন্ন দিকে প্রবণ হওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে চলছে, এবং স্বল্পমেয়াদী শক্তি এখনও একটি নির্দিষ্ট দিক গ্রহণ করেনি। প্রতিরোধক স্তরের কাছাকাছি ক্রমাগত বাড়ছে এবং ক্ষীণ হয়ে যাওয়া শক্তির কারণে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে। এই সময়ে দরের ওঠানামার পরিমাণ উচ্চ স্তরে থাকায় পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর】 উপরের দিকে R2 প্রতিরোধ 4797.29 বর্তমান দর থেকে মাত্র 1.52 পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে, যা নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ স্তর। R1 প্রত্যাহার সমর্থন 4749.76 বর্তমান দর থেকে 49.05 পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে। নিচের দিকে হাবের সমর্থন 4689.9 বর্তমান দর থেকে 108.91 পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে, এবং S1 সমর্থন 4642.37 বর্তমান দর থেকে 156.44 পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে, যা দূরবর্তী সন্দর্ভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, PAX Gold এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
PAX Gold সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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