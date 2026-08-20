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PAX Gold-এর আজকের লাইভ প্রাইস 4,482.72 BDT। GOLD(PAXG)-এর মার্কেট ক্যাপ 2,048,130,162.34992 BDT। GOLD(PAXG)-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!PAX Gold-এর আজকের লাইভ প্রাইস 4,482.72 BDT। GOLD(PAXG)-এর মার্কেট ক্যাপ 2,048,130,162.34992 BDT। GOLD(PAXG)-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GOLD(PAXG) সম্পর্কে আরও

GOLD(PAXG) প্রাইসের তথ্য

GOLD(PAXG) কী

GOLD(PAXG) হোয়াইটপেপার

GOLD(PAXG) অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GOLD(PAXG) টোকেনোমিক্স

GOLD(PAXG) প্রাইস পূর্বাভাস

GOLD(PAXG) ইতিহাস

GOLD(PAXG) ক্রয়ের গাইড

GOLD(PAXG)-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

GOLD(PAXG) স্পট

GOLD(PAXG) USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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PAX Gold প্রাইস(GOLD(PAXG))

1 GOLD(PAXG) থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳547,709.7791
৳547,709.7791৳547,709.7791
-0.05%1D
BDT
PAX Gold (GOLD(PAXG)) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:09:23 (UTC+8)

PAX Gold-এর আজকের প্রাইস

আজ PAX Gold (GOLD(PAXG))-এর লাইভ প্রাইস ৳ 4,482.72, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GOLD(PAXG) থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GOLD(PAXG)-এর জন্য ৳ 4,482.72

PAX Gold বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #35 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.05B এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 456.89K GOLD(PAXG)। গত 24 ঘণ্টায়, GOLD(PAXG) এর ট্রেড হয়েছে ৳ 4,335.44 (নিম্ন) এবং ৳ 4,516.99 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 687,163.08680620899034 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 169,624.6084157427

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GOLD(PAXG) গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +1.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 7.16M-তে পৌঁছেছে।

PAX Gold (GOLD(PAXG)) এর মার্কেট তথ্য

No.35

৳ 2.05B
৳ 2.05B৳ 2.05B

৳ 7.16M
৳ 7.16M৳ 7.16M

৳ 2.05B
৳ 2.05B৳ 2.05B

456.89K
456.89K 456.89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

PAX Gold এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.05B, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 7.16M। GOLD(PAXG) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 456.89K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 456894.511। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.05B

PAX Gold-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 4,335.44
৳ 4,335.44৳ 4,335.44
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 4,516.99
৳ 4,516.99৳ 4,516.99
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 4,335.44
৳ 4,335.44৳ 4,335.44

৳ 4,516.99
৳ 4,516.99৳ 4,516.99

৳ 687,163.08680620899034
৳ 687,163.08680620899034৳ 687,163.08680620899034

৳ 169,624.6084157427
৳ 169,624.6084157427৳ 169,624.6084157427

0.00%

-0.05%

+1.75%

+1.75%

PAX Gold (GOLD(PAXG)) প্রাইসের হিস্টরি BDT

PAX Gold এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -273.9919-0.05%
30 দিন৳ +449.12+11.13%
60 দিন৳ +324.65+7.80%
90 দিন৳ -41.54-0.92%
PAX Gold আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, GOLD(PAXG) এর পরিবর্তন ৳ -273.9919 (-0.05%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

PAX Gold 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +449.12(+11.13%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

PAX Gold 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GOLD(PAXG) এর প্রাইস ৳ +324.65 (+7.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

PAX Gold 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -41.54 (-0.92%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি PAX Gold (GOLD(PAXG)) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই PAX Gold প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

PAX Gold-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি PAX Gold-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

PAX Gold-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

GOLD(PAXG) মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস > R2R2 এর উপরেউচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।

【বাজার কাঠামো】 PAXG_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় বর্তমান দর 4798.81, যা হাবের কেন্দ্রবিন্দু 4689.9-এর উপরে 108.91 পয়েন্ট দূরত্বে অবস্থান করছে। এই দর R1 প্রতিরোধকে 4749.76 পেরিয়ে গেছে এবং R2 স্থান 4797.29-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। MA ও EMA গ্রুপ উভয়ই 3-4 স্তরে ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, এবং দর বহুস্তরীয় গড়ের সিস্টেমের উপরে চলে গিয়ে একটি সমর্থন কাঠামো গঠন করেছে। বর্তমানে দর হাব সিস্টেমের উপরের অংশে অবস্থান করছে এবং R2 প্রতিরোধের সাথে মাত্র 1.52 পয়েন্ট দূরে আছে। 【শক্তির অবস্থা】 MACD ডাইভারজেন্স সংকেত প্রদর্শন করেছে এবং গড়ের সিস্টেমের ক্রয় সংকেতের সাথে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো বিভিন্ন দিকে প্রবণ হওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে চলছে, এবং স্বল্পমেয়াদী শক্তি এখনও একটি নির্দিষ্ট দিক গ্রহণ করেনি। প্রতিরোধক স্তরের কাছাকাছি ক্রমাগত বাড়ছে এবং ক্ষীণ হয়ে যাওয়া শক্তির কারণে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে। এই সময়ে দরের ওঠানামার পরিমাণ উচ্চ স্তরে থাকায় পরিসংখ্যানগত সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর】 উপরের দিকে R2 প্রতিরোধ 4797.29 বর্তমান দর থেকে মাত্র 1.52 পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে, যা নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ স্তর। R1 প্রত্যাহার সমর্থন 4749.76 বর্তমান দর থেকে 49.05 পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে। নিচের দিকে হাবের সমর্থন 4689.9 বর্তমান দর থেকে 108.91 পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে, এবং S1 সমর্থন 4642.37 বর্তমান দর থেকে 156.44 পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে, যা দূরবর্তী সন্দর্ভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো PAX Gold-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল কারণ প্যাক্সজির দামকে প্রভাবিত করে:

1. স্বর্ণের স্পট দাম - প্যাক্সজি সরাসরি ভৌত স্বর্ণের মূল্যকে ট্র্যাক করে।
2. ডিজিটাল স্বর্ণের প্রতি বাজারের চাহিদা এবং ঐতিহ্যগত স্বর্ণ ইটিএফের তুলনায়।
3. ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব এবং গ্রহণযোগ্যতা।
4. স্টেবলকয়েন এবং টোকেনাইজড অ্যাসেটসকে প্রভাবিত করে এমন নিয়মকানুনের পরিবর্তন।
5. প্যাক্সস ট্রাস্টের খ্যাতি এবং নিয়মকানুন অনুযায়ী সম্পাদন।
6. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা।
7. ব্লকচেইন-ভিত্তিক দামী ধাতুর প্রতি প্রতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা।
8. নিরাপদ আশ্রয়ের চাহিদা বাড়ানোর জন্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা।

মানুষ কেন PAX Gold-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা আজ PAXG-এর দাম জানতে চায় কারণ এটি একটি স্বর্ণ-সমর্থিত স্টেবলকয়েন, যেখানে প্রতিটি টোকেন এক ট্রয় আউন্স পার্থিব স্বর্ণকে প্রতিনিধিত্ব করে। বিনিয়োগকারীরা স্বর্ণের বাজারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে, ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে হেজ করতে এবং পোর্টফোলিওর কর্মক্ষমতা সত্যিকারের সময়ে মূল্যায়ন করতে এর দাম ট্র্যাক করে।

PAX Gold এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য PAX Gold (GOLD(PAXG)) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GOLD(PAXG) এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
PAX Gold (GOLD(PAXG)) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, PAX Gold এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে PAX Gold এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GOLD(PAXG) এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, PAX Gold প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ PAX Gold কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

PAX Gold দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে GOLD(PAXG) কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে PAX Gold কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার PAX Gold (GOLD(PAXG)) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং PAX Gold তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে PAX Gold (GOLD(PAXG)) কিনবেন নির্দেশিকা

PAX Gold দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

PAX Gold এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে PAX Gold (GOLD(PAXG)) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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PAX Gold (GOLD(PAXG)) কী?

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold সম্পর্কিত রিসোর্স

PAX Gold সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল PAX Gold ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: PAX Gold সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:09:23 (UTC+8)

PAX Gold (GOLD(PAXG)) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

PAX Gold সম্পর্কে আরও জানুন

GOLD(PAXG) USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে GOLD(PAXG)-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে GOLD(PAXG) USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে PAX Gold (GOLD(PAXG)) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ PAX Gold প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
GOLD(PAXG)/USDT
৳546,551.2283
৳546,551.2283৳546,551.2283
-0.27%
1.60K (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
৳546,813.9798
৳546,813.9798৳546,813.9798
-0.11%
29.42 (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

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Basecat

BASECAT

৳1.2819829
৳1.2819829৳1.2819829

+22.40%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳4.98604579
৳4.98604579৳4.98604579

-0.76%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.071566176
৳0.071566176৳0.071566176

+134.24%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0549945
৳0.0549945৳0.0549945

+18.42%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳218.7559
৳218.7559৳218.7559

+24.21%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.7593017
৳14.7593017৳14.7593017

+18.75%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,478.9298
৳8,478.9298৳8,478.9298

+12.17%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

GOLD(PAXG)-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

GOLD(PAXG)
GOLD(PAXG)
BDT
BDT

1 GOLD(PAXG) = 547,833.2112 BDT