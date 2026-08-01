Wrapped frxETH প্রাইস (WFRXETH)
আজ Wrapped frxETH (WFRXETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,313.24, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.24% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WFRXETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WFRXETH-এর জন্য $ 2,313.24।
Wrapped frxETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 249,162 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 107.71 WFRXETH। গত 24 ঘণ্টায়, WFRXETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2,071.01 (নিম্ন) এবং $ 2,338.29 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4,912.1 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,390.2।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WFRXETH গত ঘণ্টায় -1.00% এবং গত 7 দিনে +24.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 178.21K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped frxETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 249.16K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 178.21K। WFRXETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 107.71 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 107.71096346613808। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 249.16K।
-1.00%
+11.24%
+24.00%
+24.00%
আজকে, Wrapped frxETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +233.78 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped frxETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +479.3044846200 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped frxETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +785.6868768720 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped frxETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8719288610784 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +233.78
|+11.24%
|30 দিন
|$ +479.3044846200
|+20.72%
|60 দিন
|$ +785.6868768720
|+33.96%
|90 দিন
|$ +0.8719288610784
|+0.00%
2040 সালে, Wrapped frxETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Wrapped frxETH-এর বর্তমান দাম কত?
Tk284625.2288033872704000 এ ট্রেডিং করছে, Wrapped frxETH গত ২৪ ঘন্টায় 11.24% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।
টোকেন সরবরাহ কীভাবে WFRXETH-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 107.71096346613808 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
Wrapped frxETH-এর মার্কেট ক্যাপ কত?
এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk30657342.62727152352000, বিশ্বের #-- অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?
WFRXETH ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?
টি Tk254820.8119797786096000 থেকে Tk287707.4260598435184000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
Wrapped frxETH কীভাবে Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Fraxtal Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?
একটি Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Fraxtal Ecosystem টোকেন হিসেবে, WFRXETH উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?
ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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