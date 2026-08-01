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Wrapped frxETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,313.24 USD। WFRXETH-এর মার্কেট ক্যাপ 249,162 USD। WFRXETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped frxETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,313.24 USD। WFRXETH-এর মার্কেট ক্যাপ 249,162 USD। WFRXETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WFRXETH সম্পর্কে আরও

WFRXETH প্রাইসের তথ্য

WFRXETH কী

WFRXETH অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WFRXETH টোকেনোমিক্স

WFRXETH প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped frxETH লোগো

Wrapped frxETH প্রাইস (WFRXETH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WFRXETH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$2,308.46
$2,308.46$2,308.46
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped frxETH (WFRXETH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:23:18 (UTC+8)

Wrapped frxETH-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped frxETH (WFRXETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,313.24, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.24% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WFRXETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WFRXETH-এর জন্য $ 2,313.24

Wrapped frxETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 249,162 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 107.71 WFRXETH। গত 24 ঘণ্টায়, WFRXETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2,071.01 (নিম্ন) এবং $ 2,338.29 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4,912.1 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,390.2

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WFRXETH গত ঘণ্টায় -1.00% এবং গত 7 দিনে +24.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 178.21K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped frxETH (WFRXETH) এর মার্কেট তথ্য

$ 249.16K
$ 249.16K$ 249.16K

$ 178.21K
$ 178.21K$ 178.21K

$ 249.16K
$ 249.16K$ 249.16K

107.71
107.71 107.71

107.71096346613808
107.71096346613808 107.71096346613808

Wrapped frxETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 249.16K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 178.21K। WFRXETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 107.71 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 107.71096346613808। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 249.16K

Wrapped frxETH-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 2,071.01
$ 2,071.01$ 2,071.01
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 2,338.29
$ 2,338.29$ 2,338.29
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 2,071.01
$ 2,071.01$ 2,071.01

$ 2,338.29
$ 2,338.29$ 2,338.29

$ 4,912.1
$ 4,912.1$ 4,912.1

$ 1,390.2
$ 1,390.2$ 1,390.2

-1.00%

+11.24%

+24.00%

+24.00%

Wrapped frxETH (WFRXETH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped frxETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +233.78 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped frxETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +479.3044846200 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped frxETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +785.6868768720 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped frxETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8719288610784 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +233.78+11.24%
30 দিন$ +479.3044846200+20.72%
60 দিন$ +785.6868768720+33.96%
90 দিন$ +0.8719288610784+0.00%

Wrapped frxETH এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped frxETH (WFRXETH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WFRXETH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped frxETH (WFRXETH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped frxETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped frxETH এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WFRXETH এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped frxETH প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Wrapped frxETH সম্পর্কে

Wrapped frxETH-এর বর্তমান দাম কত?

Tk284625.2288033872704000 এ ট্রেডিং করছে, Wrapped frxETH গত ২৪ ঘন্টায় 11.24% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে WFRXETH-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 107.71096346613808 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Wrapped frxETH-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk30657342.62727152352000, বিশ্বের #-- অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

WFRXETH ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk254820.8119797786096000 থেকে Tk287707.4260598435184000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Wrapped frxETH কীভাবে Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Fraxtal Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Fraxtal Ecosystem টোকেন হিসেবে, WFRXETH উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped frxETH সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:23:18 (UTC+8)

Wrapped frxETH (WFRXETH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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