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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেনসমূহ

ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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4
Solana
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SOL
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+14.18%
$ 7.01B
$ 697.59M
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.648
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
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10
Cardano
Cardano
ADA
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+1.01%
+9.60%
+5.89%
$ 6.94B
$ 44.96M
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
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+0.61%
+0.19%
+22.41%
$ 5.50B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 2,288.26
+0.39%
+0.19%
+22.12%
$ 4.88B
$ 995.35M
13
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
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+21.24%
+21.55%
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14
Litecoin
Litecoin
LTC
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+0.19%
+6.10%
+6.48%
$ 3.67B
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15
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+0.01%
+1.29%
$ 1.39B
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16
Polkadot
Polkadot
DOT
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+0.14%
+4.44%
+6.34%
$ 1.36B
$ 2.73M
17
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
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+13.33%
$ 1.26B
$ 188.20K
18
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
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+0.18%
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$ 1.15B
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19
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
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+0.13%
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$ 1.07B
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Wrapped One
Wrapped One
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0.00%
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Function FBTC
Function FBTC
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+14.43%
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Kraken Wrapped BTC
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+14.62%
$ 540.04M
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23
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Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 71,607
+0.35%
+0.11%
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$ 464.71M
$ 35.80K
24
Coinbase Wrapped Staked ETH
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25
tBTC
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$ 16.16M
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Wrapped Flare
Wrapped Flare
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27
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
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+0.39%
+7.20%
+3.95%
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28
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.63
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Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
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+0.12%
+14.47%
$ 208.60M
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+7.94%
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Wrapped rsETH
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WRSETH
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-0.04%
+0.20%
+20.99%
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eBTC
eBTC
EBTC
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Nirvana ANA
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Wrapped CRO
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WCRO
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+4.57%
$ 29.34M
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Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
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-0.72%
+0.03%
+2.88%
$ 25.54M
$ 11.19K
45
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 59.95
+0.94%
+0.11%
+19.35%
$ 24.17M
$ 141.64K
46
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 210.63
+0.33%
+0.10%
+5.98%
$ 24.17M
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rsERG
rsERG
RSERG
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+2.09%
+0.22%
+20.09%
$ 24.04M
$ 8.69K
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Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081973
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+0.00%
+12.59%
$ 22.24M
$ 5.77M
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Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
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+0.16%
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$ 20.80M
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Wrapped OKB
Wrapped OKB
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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 132 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1918.48B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 132 ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, ETH, XRP অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1918.48B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টো-সমর্থিত টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।