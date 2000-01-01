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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.625
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.36B
$ 5.84M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.09744
+0.13%
+14.86%
+14.69%
$ 899.64M
$ 8.25M
6
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 1.0
+0.10%
+0.00%
+0.12%
$ 215.27M
$ 101.70M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999388
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 212.54M
$ 16.94M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999985
+0.04%
0.00%
+0.02%
$ 114.38M
$ 6.91M
9
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,478.14
+0.58%
+0.19%
+22.20%
$ 105.02M
$ 66.90K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,636.42
+0.29%
+0.18%
+22.04%
$ 98.19M
$ 8.88K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.21M
$ 624.83K
12
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3004
-0.07%
+7.62%
+4.74%
$ 26.53M
$ 223.85K
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298046
-0.03%
+0.07%
+4.26%
$ 16.14M
$ 190.78K
14
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
--
+1.67%
$ 7.58M
$ 533.39
15
Frax Price Index Share
Frax Price Index Share
FPIS
$ 0.084035
0.00%
--
+6.98%
$ 2.43M
$ 798.65
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.99849
-0.04%
0.00%
-0.07%
$ 1.19M
$ 11.62K
17
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999255
-0.01%
0.00%
+0.89%
$ 876.89K
$ 1.20M
18
dTRINITY Staked dUSD
dTRINITY Staked dUSD
SDUSD
$ 1.016
0.00%
--
+0.20%
$ 525.02K
$ 15.25
19
Wrapped frxETH
Wrapped frxETH
WFRXETH
$ 2,278.86
+1.07%
+0.19%
+23.06%
$ 245.46K
$ 205.08K
20
Leviathan Points
Leviathan Points
SQUID
$ 0.00155052
+0.22%
--
+21.20%
$ 38.76K
$ 2.49

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 20 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $89.45B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 14.86% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ENA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 20 ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, LINK, USDE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $89.45B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফ্র্যাক্সটাল বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।