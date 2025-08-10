Wrapped AVAX প্রাইস (WAVAX)
Wrapped AVAX(WAVAX) বর্তমানে 24.6USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 374.64MUSD। WAVAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WAVAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WAVAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.837775 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.9946903600 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.6939902800 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.10484889542962 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.837775
|+3.52%
|30 দিন
|$ +5.9946903600
|+24.37%
|60 দিন
|$ +2.6939902800
|+10.95%
|90 দিন
|$ -0.10484889542962
|-0.42%
Wrapped AVAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.33%
+3.52%
+17.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Wrapped AVAX (WAVAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WAVAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WAVAX থেকে VND
₫647,349
|1 WAVAX থেকে AUD
A$37.638
|1 WAVAX থেকে GBP
￡18.204
|1 WAVAX থেকে EUR
€20.91
|1 WAVAX থেকে USD
$24.6
|1 WAVAX থেকে MYR
RM104.304
|1 WAVAX থেকে TRY
₺1,000.482
|1 WAVAX থেকে JPY
¥3,616.2
|1 WAVAX থেকে ARS
ARS$32,582.7
|1 WAVAX থেকে RUB
₽1,967.754
|1 WAVAX থেকে INR
₹2,157.912
|1 WAVAX থেকে IDR
Rp396,774.138
|1 WAVAX থেকে KRW
₩34,166.448
|1 WAVAX থেকে PHP
₱1,396.05
|1 WAVAX থেকে EGP
￡E.1,194.084
|1 WAVAX থেকে BRL
R$133.578
|1 WAVAX থেকে CAD
C$33.702
|1 WAVAX থেকে BDT
৳2,984.964
|1 WAVAX থেকে NGN
₦37,672.194
|1 WAVAX থেকে UAH
₴1,016.226
|1 WAVAX থেকে VES
Bs3,148.8
|1 WAVAX থেকে CLP
$23,763.6
|1 WAVAX থেকে PKR
Rs6,970.656
|1 WAVAX থেকে KZT
₸13,275.636
|1 WAVAX থেকে THB
฿795.072
|1 WAVAX থেকে TWD
NT$735.54
|1 WAVAX থেকে AED
د.إ90.282
|1 WAVAX থেকে CHF
Fr19.68
|1 WAVAX থেকে HKD
HK$192.864
|1 WAVAX থেকে MAD
.د.م222.384
|1 WAVAX থেকে MXN
$456.822
|1 WAVAX থেকে PLN
zł89.544
|1 WAVAX থেকে RON
лв107.01
|1 WAVAX থেকে SEK
kr235.422
|1 WAVAX থেকে BGN
лв41.082
|1 WAVAX থেকে HUF
Ft8,347.272
|1 WAVAX থেকে CZK
Kč516.108
|1 WAVAX থেকে KWD
د.ك7.503
|1 WAVAX থেকে ILS
₪84.378