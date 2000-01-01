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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,289.95
+0.78%
+19.40%
+22.05%
$ 276.51B
$ 356.29K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999222
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 182.96B
$ 97.26B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00085
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
4
Solana
Solana
SOL
$ 87.61
-0.11%
+13.33%
+16.06%
$ 50.83B
$ 1.46M
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07677
+0.10%
+9.92%
+10.81%
$ 13.12B
$ 270.96M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,994.35
+0.63%
+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.644
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 2,290.03
+0.61%
+0.19%
+22.41%
$ 5.50B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
+1.39%
+21.24%
+21.55%
$ 4.13B
$ 0.14
11
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.888
-0.04%
+8.99%
+8.22%
$ 2.98B
$ 118.63K
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.723
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
14
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.72
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.36B
$ 5.84M
16
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003147
+1.82%
+23.45%
+21.06%
$ 1.32B
$ 204.16B
17
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,463.08
+0.71%
+0.19%
+22.35%
$ 1.04B
$ 24.52K
18
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.09732
+0.13%
+14.86%
+14.69%
$ 899.64M
$ 8.25M
19
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 873.16M
--
20
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
21
GHO
GHO
GHO
$ 0.998679
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 698.08M
$ 9.75M
22
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.81K
23
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 71,607
+0.35%
+0.11%
+14.40%
$ 464.71M
$ 35.80K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 462.67M
$ 49.30M
25
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.383
+0.03%
+20.21%
+23.12%
$ 359.46M
$ 514.18K
26
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.9032
+1.91%
+7.31%
+16.95%
$ 313.28M
$ 1.16M
27
Monad
Monad
MON
$ 0.02519
+0.84%
+14.78%
+18.64%
$ 296.58M
$ 15.47M
28
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005129
+0.39%
+7.20%
+3.95%
$ 283.41M
$ 3.24B
29
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999388
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 212.54M
$ 16.94M
30
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 201.29M
$ 2.43M
31
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.35M
--
32
Compound
Compound
COMP
$ 18.67
+0.43%
+6.43%
+18.60%
$ 188.70M
$ 3.72K
33
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.675
+0.48%
+12.90%
+4.41%
$ 164.84M
$ 54.20K
34
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01446
+1.12%
+10.04%
+7.74%
$ 157.03M
$ 5.60M
35
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.76
-0.23%
+0.08%
+7.62%
$ 155.18M
$ 46.29
36
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.89
-0.29%
+0.08%
+8.33%
$ 133.74M
$ 86.79M
37
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998841
-0.02%
0.00%
-0.10%
$ 127.40M
$ 191.35
38
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08749
+0.14%
+5.23%
+5.98%
$ 123.62M
$ 822.00K
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,469.25
+0.14%
+0.03%
+3.14%
$ 122.27M
$ 42.91M
40
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999985
+0.04%
0.00%
+0.02%
$ 114.38M
$ 6.91M
41
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.33041
+0.78%
-4.77%
-12.01%
$ 111.85M
$ 369.70K
42
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
43
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1501
-0.07%
+4.16%
+5.84%
$ 99.41M
$ 417.31K
44
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,110.25
+0.11%
+0.00%
+0.28%
$ 95.45M
--
45
BAT
BAT
BAT
$ 0.06379
+0.44%
+8.31%
+13.70%
$ 95.34M
$ 931.38K
46
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,132.2
+0.58%
+8.14%
+12.10%
$ 76.90M
$ 33.64
47
GMX
GMX
GMX
$ 6.937
+0.12%
+7.58%
+3.56%
$ 72.42M
$ 8.69K
48
SNX
SNX
SNX
$ 0.2058
+0.24%
+8.53%
+6.47%
$ 71.42M
$ 362.67K
49
$ 945.83
+0.11%
+1.30%
-2.79%
$ 70.35M
$ 93.85
50
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,325
+1.00%
+0.11%
+11.36%
$ 70.24M
$ 4.62

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 270 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $651.24B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 338.58% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FITFI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 270 তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে ETH, USDT, USDC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $651.24B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

তুষার ধস বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।