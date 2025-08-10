Vericore প্রাইস (SN70)
Vericore(SN70) বর্তমানে 0.780202USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.47MUSD। SN70 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN70 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN70 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Vericore থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02891311 ছিল।
গত 30 দিনে, Vericore থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0449342518 ছিল।
গত 60 দিনে, Vericore থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1607467345 ছিল।
গত 90 দিনে, Vericore থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02891311
|+3.85%
|30 দিন
|$ -0.0449342518
|-5.75%
|60 দিন
|$ -0.1607467345
|-20.60%
|90 দিন
|$ 0
|--
Vericore এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.22%
+3.85%
+16.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Vericore (SN70) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN70টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN70 থেকে VND
₫20,531.01563
|1 SN70 থেকে AUD
A$1.19370906
|1 SN70 থেকে GBP
￡0.57734948
|1 SN70 থেকে EUR
€0.6631717
|1 SN70 থেকে USD
$0.780202
|1 SN70 থেকে MYR
RM3.30805648
|1 SN70 থেকে TRY
₺31.73081534
|1 SN70 থেকে JPY
¥114.689694
|1 SN70 থেকে ARS
ARS$1,033.377549
|1 SN70 থেকে RUB
₽62.40835798
|1 SN70 থেকে INR
₹68.43931944
|1 SN70 থেকে IDR
Rp12,583.90146406
|1 SN70 থেকে KRW
₩1,083.60695376
|1 SN70 থেকে PHP
₱44.2764635
|1 SN70 থেকে EGP
￡E.37.87100508
|1 SN70 থেকে BRL
R$4.23649686
|1 SN70 থেকে CAD
C$1.06887674
|1 SN70 থেকে BDT
৳94.66971068
|1 SN70 থেকে NGN
₦1,194.79354078
|1 SN70 থেকে UAH
₴32.23014462
|1 SN70 থেকে VES
Bs99.865856
|1 SN70 থেকে CLP
$753.675132
|1 SN70 থেকে PKR
Rs221.07803872
|1 SN70 থেকে KZT
₸421.04381132
|1 SN70 থেকে THB
฿25.21612864
|1 SN70 থেকে TWD
NT$23.3280398
|1 SN70 থেকে AED
د.إ2.86334134
|1 SN70 থেকে CHF
Fr0.6241616
|1 SN70 থেকে HKD
HK$6.11678368
|1 SN70 থেকে MAD
.د.م7.05302608
|1 SN70 থেকে MXN
$14.48835114
|1 SN70 থেকে PLN
zł2.83993528
|1 SN70 থেকে RON
лв3.3938787
|1 SN70 থেকে SEK
kr7.46653314
|1 SN70 থেকে BGN
лв1.30293734
|1 SN70 থেকে HUF
Ft264.73814264
|1 SN70 থেকে CZK
Kč16.36863796
|1 SN70 থেকে KWD
د.ك0.23796161
|1 SN70 থেকে ILS
₪2.67609286