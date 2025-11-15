বিনিময়DEX+
US Nerite Dollar-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.011 USD। USND-এর মার্কেট ক্যাপ 2,228,070 USD। USND থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!US Nerite Dollar-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.011 USD। USND-এর মার্কেট ক্যাপ 2,228,070 USD। USND থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

USND সম্পর্কে আরও

USND প্রাইসের তথ্য

USND কী

USND অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

USND টোকেনোমিক্স

USND প্রাইস পূর্বাভাস

US Nerite Dollar প্রাইস (USND)

1 USND থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.011
$1.011
+1.30%1D
USD
US Nerite Dollar (USND) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:13:36 (UTC+8)

US Nerite Dollar-এর আজকের প্রাইস

আজ US Nerite Dollar (USND)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.011, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USND থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USND-এর জন্য $ 1.011

US Nerite Dollar বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,228,070 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.20M USND। গত 24 ঘণ্টায়, USND এর ট্রেড হয়েছে $ 0.982205 (নিম্ন) এবং $ 1.019 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.61 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.931106

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USND গত ঘণ্টায় -0.64% এবং গত 7 দিনে +2.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

US Nerite Dollar (USND) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.23M
$ 2.23M

--
--

$ 2.23M
$ 2.23M

2.20M
2.20M

2,204,366.772608448
2,204,366.772608448

US Nerite Dollar এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। USND এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.20M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2204366.772608448। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.23M

US Nerite Dollar-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.982205
$ 0.982205
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.019
$ 1.019
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.982205
$ 0.982205

$ 1.019
$ 1.019

$ 1.61
$ 1.61

$ 0.931106
$ 0.931106

-0.64%

+1.31%

+2.17%

+2.17%

US Nerite Dollar (USND) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, US Nerite Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01302621 ছিল।
গত 30 দিনে, US Nerite Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0207541113 ছিল।
গত 60 দিনে, US Nerite Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0183047616 ছিল।
গত 90 দিনে, US Nerite Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0146405618162695 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01302621+1.31%
30 দিন$ +0.0207541113+2.05%
60 দিন$ +0.0183047616+1.81%
90 দিন$ +0.0146405618162695+1.47%

US Nerite Dollar এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য US Nerite Dollar (USND) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, USND এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য US Nerite Dollar (USND) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, US Nerite Dollar এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

US Nerite Dollar (USND) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

