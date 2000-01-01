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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেনসমূহ

ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.68B
$ 696.07K
2
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.35B
$ 6.21M
4
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998949
-0.03%
0.00%
+0.02%
$ 1.32B
$ 2.83M
5
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.04B
$ 786.56K
6
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 416.33M
$ 129.34K
7
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 271.97M
$ 2.82M
8
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.062
+0.76%
0.00%
+0.09%
$ 244.03M
$ 2.12K
9
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 203.08M
$ 152.03
10
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 201.29M
$ 2.63M
11
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.34
+0.75%
+0.02%
0.00%
$ 184.06M
$ 503.90K
12
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999214
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 176.01M
$ 53.55K
13
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 166.69M
$ 188.37K
14
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.008
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 120.51M
$ 37.04K
15
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
16
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.033
+0.98%
+0.01%
+0.68%
$ 98.72M
--
17
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.03
0.00%
-0.00%
-0.10%
$ 80.49M
--
18
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.62M
--
19
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 61.30M
$ 9.88K
20
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.028
+0.98%
+0.01%
+0.78%
$ 60.23M
--
21
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 56.16M
$ 1.28K
22
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.26
+0.80%
+0.00%
+0.80%
$ 54.89M
$ 387.43K
23
USDu
USDu
USDU
$ 0.998989
+0.01%
0.00%
+0.11%
$ 52.17M
$ 46.18K
24
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999162
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 51.94M
$ 20.00K
25
InfiniFi USD
InfiniFi USD
IUSD
$ 0.99815
0.00%
-0.00%
-0.15%
$ 48.80M
$ 324.16
26
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.015
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 46.17M
$ 91.19K
27
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 44.61M
$ 56.70K
28
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.02
+0.99%
+0.01%
+0.79%
$ 41.74M
--
29
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.21M
$ 623.02K
30
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 33.41M
$ 10.00K
31
Lido EarnUSD
Lido EarnUSD
EARNUSD
$ 1.027
+0.20%
+0.00%
+0.29%
$ 29.36M
--
32
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.009
-0.10%
-0.00%
-0.20%
$ 27.39M
--
33
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 16.66M
$ 2.58M
34
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
35
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.86M
--
36
sDOLA
sDOLA
SDOLA
$ 1.41
0.00%
0.00%
+0.71%
$ 10.10M
$ 644.29K
37
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.06
0.00%
0.00%
0.00%
$ 9.56M
--
38
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02380145
0.00%
0.00%
+0.42%
$ 8.77M
--
39
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
40
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.78M
$ 2.47K
41
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.11M
--
42
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.023
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.28M
--
43
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.018
-0.10%
-0.00%
-0.20%
$ 4.12M
--
44
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 4.01M
$ 20.79K
45
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
46
Aster Staked USDF
Aster Staked USDF
ASUSDF
$ 1.059
-0.19%
--
-0.28%
$ 2.96M
$ 211.79
47
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.99798
0.00%
--
-0.04%
$ 2.92M
$ 112.48K
48
limUSD
limUSD
LIMUSD
$ 1.016
0.00%
--
+0.40%
$ 2.65M
$ 2.68K
49
International Stable Currency
International Stable Currency
ISC
$ 2.19
-0.90%
+0.00%
-0.90%
$ 2.45M
$ 3.56K
50
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 0.999079
0.00%
--
-0.29%
$ 2.34M
$ 90.56K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 74 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $13.64B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 0.05% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে JRUSDAT সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 74 ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেনগুলোর মধ্যে SUSDS, USDY, SUSDE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $13.64B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফলন-বহনকারী স্থিতিশীল মুদ্রা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।