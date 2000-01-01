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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেনসমূহ

ফলন-বহনকারী টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
2
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.11
+0.91%
0.00%
+0.91%
$ 356.30M
$ 1.68M
3
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.062
+0.76%
0.00%
+0.09%
$ 244.03M
$ 2.12K
4
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 203.08M
$ 152.03
5
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 2,323.03
+0.36%
+0.20%
+21.96%
$ 199.93M
--
6
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.34
+0.75%
+0.02%
0.00%
$ 184.06M
$ 503.90K
7
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 166.69M
$ 188.37K
8
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.081
+0.75%
+0.00%
+0.65%
$ 84.46M
--
9
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.088
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 71.85M
--
10
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 56.16M
$ 1.28K
11
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.015
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 46.17M
$ 91.19K
12
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.02
+0.99%
+0.01%
+0.79%
$ 41.74M
--
13
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 37.44M
--
14
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.009
-0.10%
-0.00%
-0.20%
$ 27.39M
--
15
THORChain Yield
THORChain Yield
TCY
$ 0.145101
+0.69%
+0.11%
+12.29%
$ 26.96M
$ 6.52
16
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,599.78
+0.18%
+0.19%
+21.86%
$ 23.50M
$ 653.38
17
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.61
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 21.91M
$ 299.99
18
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.23M
$ 25.46
19
Galaxy WETH Quality
Galaxy WETH Quality
ETH:GWETHQ
$ 2,294.98
-0.18%
+0.19%
+21.61%
$ 20.51M
--
20
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 2,326.6
+1.28%
+0.20%
+22.57%
$ 19.88M
--
21
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 2,230.59
+0.01%
+0.19%
+21.06%
$ 18.47M
$ 185.54K
22
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,479.64
0.00%
+0.03%
+2.81%
$ 13.79M
--
23
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.41M
--
24
Yield Optimizer ETH
Yield Optimizer ETH
YOETH
$ 2,503.6
+0.50%
+0.20%
+22.57%
$ 12.45M
--
25
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
26
Unitas Gold
Unitas Gold
XGLD
$ 4,494.27
0.00%
+0.03%
+7.52%
$ 11.29M
$ 26.47K
27
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 2,321.58
-0.18%
+0.19%
+21.61%
$ 10.95M
--
28
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.048
0.00%
--
+0.10%
$ 10.65M
$ 550.24
29
Balsa MM Fund
Balsa MM Fund
BMMF
$ 0.08369
0.00%
--
0.00%
$ 10.27M
$ 170.25
30
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0.325289
+0.57%
+0.08%
-13.01%
$ 9.58M
$ 2.44K
31
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.06
0.00%
0.00%
0.00%
$ 9.56M
--
32
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,499.44
+0.35%
+0.19%
+22.01%
$ 9.12M
$ 312.30K
33
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
34
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.85M
--
35
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.78M
$ 2.47K
36
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.07
0.00%
--
+0.09%
$ 7.10M
$ 727.22
37
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.69M
--
38
Ease Staked NXM
Ease Staked NXM
STNXM
$ 52.69
0.00%
--
0.00%
$ 6.01M
$ 465.91
39
xHYPE
xHYPE
XHYPE
$ 1.052
-0.28%
+0.01%
+0.77%
$ 5.82M
$ 823.74
40
Mitosis EOL BNB
Mitosis EOL BNB
MIBNB
$ 3,620.19
0.00%
--
0.00%
$ 5.68M
$ 80.19
41
Liquid Euro
Liquid Euro
WEEUR
$ 1.19
0.00%
+0.01%
+1.71%
$ 5.65M
--
42
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.18
0.00%
--
+0.85%
$ 4.55M
$ 2.00K
43
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.023
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.28M
--
44
FXArbUSDTRY
FXArbUSDTRY
FXARBUSDTRY
$ 0.085338
0.00%
0.00%
+0.22%
$ 4.21M
$ 40.74
45
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 4.01M
$ 20.79K
46
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.758358
+0.56%
+0.11%
+7.39%
$ 3.83M
$ 1.62K
47
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 2,320.67
+0.13%
+0.19%
+21.99%
$ 3.80M
$ 332.00K
48
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.49M
--
49
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
50
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.804909
+0.67%
+0.05%
+6.24%
$ 3.36M
$ 8.62K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 87 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $4.27B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 0.25% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে HWHYPE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 87 ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে USDY, SUSDAI, SUSDD অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফলন-বহনকারী টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফলন-বহনকারী টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $4.27B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফলন-বহনকারী টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।