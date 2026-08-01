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Synatra Staked SOL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 162.22 USD। YSOL-এর মার্কেট ক্যাপ 941,158 USD। YSOL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Synatra Staked SOL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 162.22 USD। YSOL-এর মার্কেট ক্যাপ 941,158 USD। YSOL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

YSOL সম্পর্কে আরও

YSOL প্রাইসের তথ্য

YSOL কী

YSOL হোয়াইটপেপার

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YSOL টোকেনোমিক্স

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Synatra Staked SOL প্রাইস (YSOL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 YSOL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$162.22
$162.22$162.22
+0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Synatra Staked SOL (YSOL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:10:31 (UTC+8)

Synatra Staked SOL-এর আজকের প্রাইস

আজ Synatra Staked SOL (YSOL)-এর লাইভ প্রাইস $ 162.22, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.70% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YSOL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YSOL-এর জন্য $ 162.22

Synatra Staked SOL বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 941,158 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 5.80K YSOL। গত 24 ঘণ্টায়, YSOL এর ট্রেড হয়েছে $ 157.04 (নিম্ন) এবং $ 166.56 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 418.09 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 99.2

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YSOL গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +12.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 84.75-তে পৌঁছেছে।

Synatra Staked SOL (YSOL) এর মার্কেট তথ্য

$ 941.16K
$ 941.16K$ 941.16K

$ 84.75
$ 84.75$ 84.75

$ 941.16K
$ 941.16K$ 941.16K

5.80K
5.80K 5.80K

5,828.100806343
5,828.100806343 5,828.100806343

Synatra Staked SOL এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 941.16K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 84.75। YSOL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 5.80K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 5828.100806343। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 941.16K

Synatra Staked SOL-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 157.04
$ 157.04$ 157.04
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 166.56
$ 166.56$ 166.56
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 157.04
$ 157.04$ 157.04

$ 166.56
$ 166.56$ 166.56

$ 418.09
$ 418.09$ 418.09

$ 99.2
$ 99.2$ 99.2

--

+2.70%

+12.00%

+12.00%

Synatra Staked SOL (YSOL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Synatra Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.24 ছিল।
গত 30 দিনে, Synatra Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +20.3196772000 ছিল।
গত 60 দিনে, Synatra Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +40.0004671520 ছিল।
গত 90 দিনে, Synatra Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +4.24+2.70%
30 দিন$ +20.3196772000+12.53%
60 দিন$ +40.0004671520+24.66%
90 দিন----

Synatra Staked SOL এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Synatra Staked SOL (YSOL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YSOL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Synatra Staked SOL (YSOL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Synatra Staked SOL এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Synatra Staked SOL এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? YSOL এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Synatra Staked SOL প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Synatra Staked SOL সম্পর্কে

Synatra Staked SOL-এর বর্তমান দাম কত?

Synatra Staked SOL Tk19958.0449850478648000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 2.69% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

YSOL-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 2.69% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি YSOL বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Synatra Staked SOL-এর তুলনায় Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking সেগমেন্টের মধ্যে, YSOL ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Synatra Staked SOL-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk115791355.57907581272000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, YSOL #-- র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk19320.7458047831136000 থেকে Tk20491.9983522967104000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

YSOL কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Synatra Staked SOL ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে YSOL-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

5801.856498875 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Synatra Staked SOL সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:10:31 (UTC+8)

Synatra Staked SOL (YSOL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

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