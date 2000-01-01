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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ তরল স্টেকড এসওএল টোকেনসমূহ

তরল স্টেকড এসওএল সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 98.58
+0.10%
+0.13%
+16.18%
$ 883.75M
$ 5.00M
2
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 113.21
+0.07%
+0.13%
+15.89%
$ 873.51M
$ 37.33M
3
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 105.25
+0.02%
+0.13%
+15.90%
$ 453.82M
$ 3.07M
4
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 105.77
-0.25%
+0.13%
+15.96%
$ 245.71M
$ 530.41
5
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 122.36
+0.37%
+0.13%
+16.10%
$ 206.21M
$ 2.52M
6
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 126.37
+0.50%
+0.13%
+16.12%
$ 177.89M
$ 821.85K
7
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 95.71
+0.50%
+0.13%
+16.25%
$ 144.73M
$ 344.80K
8
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 119.62
+0.18%
+0.13%
+16.24%
$ 119.82M
$ 2.03K
9
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 102.33
+0.81%
+0.13%
+16.42%
$ 117.71M
$ 57.27K
10
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 102.19
-0.02%
+0.13%
+16.14%
$ 106.42M
$ 827.58K
11
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 95.74
-0.19%
+0.13%
+16.06%
$ 86.83M
$ 370.69
12
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 103.24
-0.04%
+0.13%
+15.87%
$ 80.66M
$ 51.58K
13
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 114.76
-0.03%
+0.13%
+16.19%
$ 80.57M
$ 386.85K
14
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
$ 93.55
-0.13%
+0.13%
+15.88%
$ 16.45M
$ 99.70K
15
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOL
BONKSOL
$ 104.56
-0.11%
+0.13%
+16.09%
$ 11.25M
$ 1.35M
16
Lido Staked SOL
Lido Staked SOL
STSOL
$ 101.55
+0.24%
+0.11%
+4.22%
$ 10.78M
$ 48.30K
17
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOL
BGSOL
$ 102.2
-0.04%
+0.13%
+15.93%
$ 8.90M
$ 311.09K
18
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 102.24
+0.70%
+0.14%
+16.37%
$ 7.98M
$ 21.43K
19
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
$ 103.24
+0.01%
--
+13.88%
$ 3.69M
$ 1.75K
20
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 92.95
-0.25%
+0.13%
+16.01%
$ 3.05M
$ 493.39
21
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOL
LANTERNSOL
$ 107.95
+0.19%
+0.13%
+16.10%
$ 1.94M
$ 1.76K
22
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOL
YSOL
$ 162.22
0.00%
--
+11.78%
$ 941.16K
$ 84.75
23
Hubra staked SOL
Hubra staked SOL
RASOL
$ 86.17
0.00%
--
0.00%
$ 677.26K
$ 316.59
24
Edgevana Staked SOL
Edgevana Staked SOL
EDGESOL
$ 113.07
-0.24%
+0.13%
+15.99%
$ 360.53K
$ 52.63
25
Liquid Staked SOL
Liquid Staked SOL
LSSOL
$ 75.4
0.00%
-0.07%
-5.45%
$ 145.22K
$ 5.12K
26
Power Staked SOL
Power Staked SOL
PWRSOL
$ 104.52
0.00%
--
+18.29%
$ 77.36K
$ 26.83
27
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOL
MXSOL
$ 94.1
+0.22%
+13.20%
+16.18%
--
$ 1.58K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

তরল স্টেকড এসওএল টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
তরল স্টেকড এসওএল টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 27 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $3.64B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা তরল স্টেকড এসওএল টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা তরল স্টেকড এসওএল টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 13.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MXSOL সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো তরল স্টেকড এসওএল টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 27 তরল স্টেকড এসওএল টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় তরল স্টেকড এসওএল টোকেনগুলোর মধ্যে BNSOL, JITOSOL, JUPSOL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
তরল স্টেকড এসওএল বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব তরল স্টেকড এসওএল টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $3.64B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

তরল স্টেকড এসওএল সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।